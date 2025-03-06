Прокуратура проверит завышение цен в пермских санаториях после публикации URA.RU

В Пермском крае прокуратура проверит стоимость путевок в санаториях. Такое решение ведомство приняло после публикации URA.RU о повышении цен на отдых. Информация об этом размещена в telegram-канале краевой прокуратуры.
«Прокуратурой будет дана оценка обоснованности установления санаторно-курортными организациями стоимости путевок», — сказано в сообщении. Уточняется, что к проверке привлекут сотрудников антимонопольной службы.
Ранее стало известно, что в январе 2025 года стоимость путевок в пермские санатории в среднем составила 5,4 тысячи рублей в сутки. Среди субъектов России край занял четвертое место по этому показателю. Пермяков возмутила высокая стоимость на отдых.
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