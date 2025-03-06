Свердловские гаишники внедряют новинку в борьбе с нарушителями

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции начнут использовать новые мобильные комплексы для фиксации нарушений, которые будут ставиться на место мигалок. Об этом сообщил начальник регионального ЦАФАП ГАИ ГУ МВД России Евгений Тимшин.
«Свердловской области в этом году будет выделено 8 новых комплексов. Мы тестировали один комплекс в прошлом году. Это так называемые балки. Ставятся на место маяков на патрульном автомобиле», — поделился Тимшин в эфире ОТВ.
Он добавил, что новые системы оснащены камерами с обзором 360 градусов, которые автоматически регистрируют нарушения такие, как превышение скорости, использование непристегнутых ремней безопасности и нечитаемые госномера. По словам Евгения Тимшина, мобильные комплексы будут использоваться без постоянных маршрутов движения, но их можно будет встретить на улицах города и области каждый день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!