08 марта 2025
07 марта 2025

ОДК продолжит управлять пермской компанией, продукцию которой хвалил Путин

ОДК сохранит управление пермским предприятием, разрабатывающим двигатели ПД-14
© Служба новостей «URA.RU»
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Прежний договор управления пермским заводом с ОДК был заключен в 2019 году
Прежний договор управления пермским заводом с ОДК был заключен в 2019 году Фото:

На внеочередном собрании акционеров АО «ОДК-Авиадвигатель» продлили полномочия управляющей организации, которой выступает АО «ОДК». В опубликованном отчете сказано, решение принято заочно. Бюллетени подавались до 28 февраля. На повестке — значился единственный вопрос.

«За продление полномочий (АО „ОДК“ — прим. URA.RU) высказались 99,9% участников собрания», — на итоговое решение акционеров ссылается «Коммерсант-Прикамье». При этом срок управления пермской компанией не раскрывается.

«ОДК-Авиадвигатель» специализируется на разработке, изготовлении и сервисном обслуживании авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий. Считается одним из крупнейших промышленных предприятий Прикамья.

По мнению президента РФ Владимира Путина, пермское производство новейших ПД-14 для гражданских судов является эффективным и надежным. Он отметил, что авиадвигатель превосходит по своим параметрам многие зарубежные аналоги.

Компания сконструировала двигатель для перспективного самолета МС-21. Первые полеты полностью импортозамещенных бортов запланированы на 2025 год, заявляли в Минпромторге.

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На внеочередном собрании акционеров АО «ОДК-Авиадвигатель» продлили полномочия управляющей организации, которой выступает АО «ОДК». В опубликованном отчете сказано, решение принято заочно. Бюллетени подавались до 28 февраля. На повестке — значился единственный вопрос. «За продление полномочий (АО „ОДК“ — прим. URA.RU) высказались 99,9% участников собрания», — на итоговое решение акционеров ссылается «Коммерсант-Прикамье». При этом срок управления пермской компанией не раскрывается. «ОДК-Авиадвигатель» специализируется на разработке, изготовлении и сервисном обслуживании авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий. Считается одним из крупнейших промышленных предприятий Прикамья. По мнению президента РФ Владимира Путина, пермское производство новейших ПД-14 для гражданских судов является эффективным и надежным. Он отметил, что авиадвигатель превосходит по своим параметрам многие зарубежные аналоги. Компания сконструировала двигатель для перспективного самолета МС-21. Первые полеты полностью импортозамещенных бортов запланированы на 2025 год, заявляли в Минпромторге.
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