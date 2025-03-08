08 марта 2025
07 марта 2025

В Сургуте 8 марта родились 19 младенцев

© Служба новостей «URA.RU»
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8 марта в Сургуте родились пять девочек и 14 мальчиков
8 марта в Сургуте родились пять девочек и 14 мальчиков Фото:

В Сургутском Центре охраны материнства в Международный женский день на свет появилось 19 детей. Югорчанки стали мамами 14 мальчиков и пятерых девочек.

«Чудесные новости в Международный женский день! 8 марта в Сургуте в Центре охраны материнства и детства появились на свет 19 малышей! Наша команда врачей помогла родиться 14 богатырям и пяти очаровательным принцессам!» — написано в группе медучреждения VK.

Самым первым ребенком, родившимся в этот день, стал мальчик весом в 3500 грамм и ростом 52 сантиметра. Самый крупным малыш весил 4350 грамм, а самый маленький — 2540 грамм. Врачи поделали сургутянкам скорейшего восстановления, крепкого здоровья и безграничного счастья.

В Сургутском центре охраны материнства и детства в ХМАО на свет появился необычный ребенок — девочка весом пять килограммов и ростом 54 сантиметра. По словам главврача больницы Ларисы Белоцерковцевой, это самый крупный малыш, родившийся в январе 2025 года.

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В Сургутском Центре охраны материнства в Международный женский день на свет появилось 19 детей. Югорчанки стали мамами 14 мальчиков и пятерых девочек. «Чудесные новости в Международный женский день! 8 марта в Сургуте в Центре охраны материнства и детства появились на свет 19 малышей! Наша команда врачей помогла родиться 14 богатырям и пяти очаровательным принцессам!» — написано в группе медучреждения VK. Самым первым ребенком, родившимся в этот день, стал мальчик весом в 3500 грамм и ростом 52 сантиметра. Самый крупным малыш весил 4350 грамм, а самый маленький — 2540 грамм. Врачи поделали сургутянкам скорейшего восстановления, крепкого здоровья и безграничного счастья. В Сургутском центре охраны материнства и детства в ХМАО на свет появился необычный ребенок — девочка весом пять килограммов и ростом 54 сантиметра. По словам главврача больницы Ларисы Белоцерковцевой, это самый крупный малыш, родившийся в январе 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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