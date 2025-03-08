В Сургуте 8 марта родились 19 младенцев

В Сургутском Центре охраны материнства в Международный женский день на свет появилось 19 детей. Югорчанки стали мамами 14 мальчиков и пятерых девочек.
«Чудесные новости в Международный женский день! 8 марта в Сургуте в Центре охраны материнства и детства появились на свет 19 малышей! Наша команда врачей помогла родиться 14 богатырям и пяти очаровательным принцессам!» — написано в группе медучреждения VK.
Самым первым ребенком, родившимся в этот день, стал мальчик весом в 3500 грамм и ростом 52 сантиметра. Самый крупным малыш весил 4350 грамм, а самый маленький — 2540 грамм. Врачи поделали сургутянкам скорейшего восстановления, крепкого здоровья и безграничного счастья.
В Сургутском центре охраны материнства и детства в ХМАО на свет появился необычный ребенок — девочка весом пять килограммов и ростом 54 сантиметра. По словам главврача больницы Ларисы Белоцерковцевой, это самый крупный малыш, родившийся в январе 2025 года.
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