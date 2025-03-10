Под Екатеринбургом мужчина задушил своего тестя

В Ревде (Свердловская область) вечером 6 марта 50-летний мужчина задушил собственного тестя из-за ссоры, в ходе которой потерпевший критиковал внучку. Убийца попытался сбежать и «замести следы», рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Сотрудники полиции территориального ОВД раскрыли это преступление по „горячим следам“, задержав подозреваемого. Подозреваемый пытался юлить и „замести следы“ перед сыщиками уголовного розыска. Он придумал версию, при помощи которой пытался избежать ответственности. Но его уловку представители МВД разгадали», — пояснил полковник Горелых. Мужчина неоднократно был судим за хищение, грабежи и разбои.
Следователи завели уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Суд отправил фигуранта в СИЗО на время следствия. Силовики продолжают расследование, собирая и закрепляя доказательную базу.
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