В Екатеринбурге вернули к жизни «убитый» шедевр ученика Куинджи. Фото

В Екатеринбурге отреставрировали работу художника Виктора Зарубина

17 сентября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Увидеть обновленную картину можно в главном здании ЕМИИ на Воеводина,5 Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) показал новую отреставрированную работу Виктора Зарубина — ученика известного живописца Архипа Куинджи. Картину «Заповедный остров» 1904 года специалисты кропотливо восстанавливали в течение полугода, рассказали URA.RU представители учреждения. «В нижней части один слой отслаивался от другого, из-за чего он мог отстать и выпасть, поэтому тут уже были профилактические заклепки. Плотный красочный слой служил причиной того, что были жесткие трещины (кракелюр — прим.ред.). Подрамник не соответствовал никаким требованиям, холст был провисший, что тоже давало деформацию и усиление кракелюра. Были другие разрушения, например, прорывы, которые грубо заделали с обратной стороны заплатами, очень-очень сильное загрязнение красочного слоя», — пояснила заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства Ольга Горнунг. Вернул к жизни картину заведующий реставрационной мастерской ЕМИИ Петр Горнунг. Он укрепил слой с краской, удалил загрязнения с оборота холста, продублировал кромки, затонировал места утрат. Также полотно натянули на новый подрамник и покрыли защитным слоем лака. Обновленную работу Зарубина можно будет увидеть в постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII-начала XX века» в главном здании ЕМИИ на ул. Воеводина, 5). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) показал новую отреставрированную работу Виктора Зарубина — ученика известного живописца Архипа Куинджи. Картину «Заповедный остров» 1904 года специалисты кропотливо восстанавливали в течение полугода, рассказали URA.RU представители учреждения. «В нижней части один слой отслаивался от другого, из-за чего он мог отстать и выпасть, поэтому тут уже были профилактические заклепки. Плотный красочный слой служил причиной того, что были жесткие трещины (кракелюр — прим.ред.). Подрамник не соответствовал никаким требованиям, холст был провисший, что тоже давало деформацию и усиление кракелюра. Были другие разрушения, например, прорывы, которые грубо заделали с обратной стороны заплатами, очень-очень сильное загрязнение красочного слоя», — пояснила заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства Ольга Горнунг. Вернул к жизни картину заведующий реставрационной мастерской ЕМИИ Петр Горнунг. Он укрепил слой с краской, удалил загрязнения с оборота холста, продублировал кромки, затонировал места утрат. Также полотно натянули на новый подрамник и покрыли защитным слоем лака. Обновленную работу Зарубина можно будет увидеть в постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII-начала XX века» в главном здании ЕМИИ на ул. Воеводина, 5).