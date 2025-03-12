Когда запустят главный светомузыкальный фонтан в Екатеринбурге

Проработает фонтан до 20 сентября
Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга планируют запустить 9 мая. Мэрия уже приступила к поискам подрядчика, который оборудует и будет обслуживать локацию. Это следует из данных на сайте госзакупок.
Согласно описанию объекта закупки, фонтан проработает с 9 мая по 20 сентября. Сумма контракта составляет 9,6 миллиона рублей. Торги начались 12 марта, а продлятся до 20-го числа.
Обслуживать гидротехническое сооружение будут раз в неделю. На ее демонтаж подрядчику выделили не больше месяца.
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