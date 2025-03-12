Когда запустят главный светомузыкальный фонтан в Екатеринбурге

Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга запустят 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Проработает фонтан до 20 сентября
Проработает фонтан до 20 сентября Фото:

Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга планируют запустить 9 мая. Мэрия уже приступила к поискам подрядчика, который оборудует и будет обслуживать локацию. Это следует из данных на сайте госзакупок.

Согласно описанию объекта закупки, фонтан проработает с 9 мая по 20 сентября. Сумма контракта составляет 9,6 миллиона рублей. Торги начались 12 марта, а продлятся до 20-го числа.

Обслуживать гидротехническое сооружение будут раз в неделю. На ее демонтаж подрядчику выделили не больше месяца.

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Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга планируют запустить 9 мая. Мэрия уже приступила к поискам подрядчика, который оборудует и будет обслуживать локацию. Это следует из данных на сайте госзакупок. Согласно описанию объекта закупки, фонтан проработает с 9 мая по 20 сентября. Сумма контракта составляет 9,6 миллиона рублей. Торги начались 12 марта, а продлятся до 20-го числа. Обслуживать гидротехническое сооружение будут раз в неделю. На ее демонтаж подрядчику выделили не больше месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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