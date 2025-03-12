В Перми эвакуировали учеников Инженерной школы

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Учащиеся сообщают о том, что поступило сообщение о лжеминировании
Учащиеся сообщают о том, что поступило сообщение о лжеминировании Фото:

В Инженерной школе по улице Академика Веденеева, 71 проходит эвакуация. В соцсетях ученики сообщают, что поступило сообщение о лжеминировании.

«Эвакуация есть. На месте работает полиция. Причину эвакуации мы назвать не можем», — сообщил секретарь учебного заведения корреспонденту URA.RU.

Редакция направила запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края с просьбой прокомментировать эвакуацию. Ответ на него ожидается.

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В Инженерной школе по улице Академика Веденеева, 71 проходит эвакуация. В соцсетях ученики сообщают, что поступило сообщение о лжеминировании. «Эвакуация есть. На месте работает полиция. Причину эвакуации мы назвать не можем», — сообщил секретарь учебного заведения корреспонденту URA.RU. Редакция направила запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края с просьбой прокомментировать эвакуацию. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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