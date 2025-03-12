В Перми эвакуировали учеников Инженерной школы

Учащиеся сообщают о том, что поступило сообщение о лжеминировании
В Инженерной школе по улице Академика Веденеева, 71 проходит эвакуация. В соцсетях ученики сообщают, что поступило сообщение о лжеминировании.
«Эвакуация есть. На месте работает полиция. Причину эвакуации мы назвать не можем», — сообщил секретарь учебного заведения корреспонденту URA.RU.
Редакция направила запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края с просьбой прокомментировать эвакуацию. Ответ на него ожидается.
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