В Шереметьево задержали украинца с контрабандой американской валюты

Украинский гражданин пытался контрабандой провести в Россию из Катара более 70 тысяч долларов. Его задержали таможенники аэропорта Шереметьево. Служба безопасности аэропорта задержала нарушителя на «зеленом» коридоре. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС).
«Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду 70 тыс. долларов из Катара. Деньги пытался провезти 43-летний гражданин Украины, прибывший из Дохи (Катар)», — передают представители службы в своем telegram-канале. Сумма при переводе на рубли составила примерно 6,5 миллионов.
По итогу было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды. При этом таможенники вернули нарушителю 10 тысяч долларов под расписку. Это максимальная сумма, разрешенная при перемещении через таможенную границу без декларирования. Нарушителю может грозить до четырех лет лишения свободы или штраф от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенной валюты.
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