Пара из Свердловской области попала в известное шоу

Пара с 20-летней разницей в возрасте из Краснотурьинска приняла участие в шоу «Статус: неравный брак». Новый выпуск шоу вышел на телеканале «Ю» 14 марта.
«Супруги Максим и Ксения Черные живут в городе Краснотурьинск, Свердловской области. Они женаты два года. Максиму 40 лет, Ксении 20», — рассказывают в передаче. Сами супруги не замечают разницу в возрасте. Сейчас они воспитывают сына.
Ксения и Максим познакомились, когда девушке было 17 лет, а он работал в службе безопасности общежития, где она жила. Их отношения вызвали недовольство у матери Ксении, которая сначала пыталась разорвать их связь, а потом возражала против перерыва в учебе дочери. После того, как Ксения взяла академический год, чтобы сидеть с ребенком, отношения с матерью еще больше ухудшились. Однако, благодаря семейному психологу и осознанию Максима, что он непреднамеренно мешал Ксении развиваться, пара пришла к компромиссу. Максим стал помогать по дому, а Ксения вернулась к учебе.
В соцсетях люди возмущены данной парой. В комментариях под выпуском на RuTube можно увидеть огромное количество зрителей, у которых этот выпуск вызвал негодование и непонимание.
«Девочку эту нужно спасать... Она запуганная, сидит и постоянно молчит, он всё решает и говорит за неё постоянно. Он скорее всего ещё и бьёт её», — делиться своими впечатлениями комментатор.
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