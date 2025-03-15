В ХМАО стартовал проект, который обучит участников СВО ведению бизнеса

В ХМАО дан старт проекту «СВОй Бизнес». Благодаря нему, участники СВО, которые хотят открыть свое дело, смогут бесплатно обучиться основам ведения бизнеса, получать консультации и психологическую поддержку. Об этом сообщили в правительстве Югры.
«Проект „СВОй Бизнес“ стартовал в Югре. Бесплатное обучение для участников СВО, которые хотят стать предпринимателями и открыть свое дело, охватывает все аспекты деятельности… Слушатели курса познакомятся с правовыми основами, научатся строить финансовую модель и разрабатывать бизнес-план… Кроме того, участники получат возможность индивидуальных бизнес-консультаций и психологической поддержки», — написано в telegram-канале ведомства.
Обучение будет проходить в течение месяца в онлайн-формате. Ведущие эксперты научат военнослужащих создавать свои продукты и привлекать инвестиции, а в конце курса будет организована презентация проектов.
Власти покажут россиянам, куда ушли их налоги. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии «О развитии ВЭБ.РФ» 11 марта заявил, что страну надо развивать так, чтобы люди ощущали улучшение повседневной жизни. Население не сразу видит изменения, поэтому руководство использует понятные критерии оценки своей работы — качество больниц, дорог и размер зарплат.
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