Вице-премьер Мантуров: российские компании собираются торговать в Катаре

Российские компании активно работают над выходом на рынок Катара, что включает налаживание поставок и возможную локализацию производства. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Ряд наших компаний проводит работу по выходу на рынок Катара не только в контексте налаживания поставок, но и в части возможной локализации», — заявил Денис Мантуров, его слова передает ТАСС. По его словам, у компаний из РФ есть необходимые производственные и технологические возможности для диверсификации экономики Катара.
Кроме того, Мантуров упомянул, что в рамках межправительственной комиссии Россия представила катарским партнерам пакет предложений и инициатив. Эти предложения касаются сотрудничества в различных отраслях, включая фармацевтику, автомобилестроение, судостроение, нефтегазовое машиностроение, возобновляемую энергетику, цифровые технологии, транспорт и инфраструктуру.
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