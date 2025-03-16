Вице-премьер Мантуров: российские компании собираются торговать в Катаре

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Мантуров заявил, что российские компании предложили Катару сотрудничество
Мантуров заявил, что российские компании предложили Катару сотрудничество Фото:

Российские компании активно работают над выходом на рынок Катара, что включает налаживание поставок и возможную локализацию производства. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Ряд наших компаний проводит работу по выходу на рынок Катара не только в контексте налаживания поставок, но и в части возможной локализации», — заявил Денис Мантуров, его слова передает ТАСС. По его словам, у компаний из РФ есть необходимые производственные и технологические возможности для диверсификации экономики Катара.

Кроме того, Мантуров упомянул, что в рамках межправительственной комиссии Россия представила катарским партнерам пакет предложений и инициатив. Эти предложения касаются сотрудничества в различных отраслях, включая фармацевтику, автомобилестроение, судостроение, нефтегазовое машиностроение, возобновляемую энергетику, цифровые технологии, транспорт и инфраструктуру.

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Российские компании активно работают над выходом на рынок Катара, что включает налаживание поставок и возможную локализацию производства. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. «Ряд наших компаний проводит работу по выходу на рынок Катара не только в контексте налаживания поставок, но и в части возможной локализации», — заявил Денис Мантуров, его слова передает ТАСС. По его словам, у компаний из РФ есть необходимые производственные и технологические возможности для диверсификации экономики Катара. Кроме того, Мантуров упомянул, что в рамках межправительственной комиссии Россия представила катарским партнерам пакет предложений и инициатив. Эти предложения касаются сотрудничества в различных отраслях, включая фармацевтику, автомобилестроение, судостроение, нефтегазовое машиностроение, возобновляемую энергетику, цифровые технологии, транспорт и инфраструктуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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