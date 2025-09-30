В Красноярске задержана журналистка по подозрению в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России во время специальной военной операции. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Возбуждено уголовное дело в отношении журналиста регионального и иностранного интернет-изданий, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ<…> Женщина задержана», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По сообщению ТАСС, задержанной является Светлана Хустик, а ложный материал она опубликовала в 2023 году. Правоохранители также сообщают о том, что Хустик получала финансирование от иностранной организации. По словам СК, женщина получила 64 тысячи рублей работая на фрилансе. Ранее было возбуждено дело о распространении фейков об армии в отношении другой журналистки, сообщал RT. По версии следствия, обвиняемая разместила ложную информацию в мессенджере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.