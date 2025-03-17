Путин заявил о близости позиций РФ и Таджикистана по глобальным вопросам

Россия и Таджикистан подтвердили единство своих позиций по ключевым региональным и международным вопросам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердило общность позиций наших стран», — сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, его слова передает ТАСС. Глава государства отметил, что обе страны придерживаются принципов суверенитета, невмешательства во внутренние дела других стран и верховенства международного права.
Кроме того, Путин напомнил о тесной координации действий двух стран в рамках таких организаций, как ОДКБ, ШОС и СНГ. Президент также подчеркнул, что Москва поддерживает Таджикистан в его председательстве в СНГ, особенно в преддверии предстоящего саммита лидеров СНГ, который пройдет в Душанбе в октябре текущего года.
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