ФСБ готовит операцию на предприятии в Нижнем Тагиле

Сотрудники ФСБ с 18 по 20 марта проведут антитеррористическое учение. Целью операции станет отработка действий по пресечению террористического акта и ликвидации его возможных последствий на объекте промышленности, которое расположено в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
«В учебных мероприятиях примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и промышленного объекта, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления», — следует из сообщения.
Организаторы обратились к жителям с просьбой ответственно отнестись к проводимым мероприятиям. И призвали быть готовыми при необходимости следовать установкам сотрудникам силовых структур в районе учений.
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