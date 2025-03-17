17 марта 2025

ФСБ готовит операцию на предприятии в Нижнем Тагиле

ФСБ проведет антитеррористическое учение на предприятии Нижнего Тагила
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения пройдут с 18 по 20 марта
Учения пройдут с 18 по 20 марта Фото:

Сотрудники ФСБ с 18 по 20 марта проведут антитеррористическое учение. Целью операции станет отработка действий по пресечению террористического акта и ликвидации его возможных последствий на объекте промышленности, которое расположено в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

«В учебных мероприятиях примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и промышленного объекта, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления», — следует из сообщения. 

Организаторы обратились к жителям с просьбой ответственно отнестись к проводимым мероприятиям. И призвали быть готовыми при необходимости следовать установкам сотрудникам силовых структур в районе учений. 

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Сотрудники ФСБ с 18 по 20 марта проведут антитеррористическое учение. Целью операции станет отработка действий по пресечению террористического акта и ликвидации его возможных последствий на объекте промышленности, которое расположено в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. «В учебных мероприятиях примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и промышленного объекта, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления», — следует из сообщения.  Организаторы обратились к жителям с просьбой ответственно отнестись к проводимым мероприятиям. И призвали быть готовыми при необходимости следовать установкам сотрудникам силовых структур в районе учений. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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