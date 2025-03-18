18 марта 2025

Родители погибшей на пожаре челябинской школьницы имели проблемы с законом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отец погибшей девочки несколько раз привлекался к уголовной ответственности
Отец погибшей девочки несколько раз привлекался к уголовной ответственности Фото:

Родители 8-летней девочки, погибшей при пожаре в Катав-Ивановске (Челябинская область), имели ряд проблем с законом. По данным URA.RU, отец несколько раз привлекался к уголовной ответственности, мать — к административной.

«Мать девочки привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Отец имеет ряд судимостей по статьям УК РФ. В основном — за кражи и рубку леса. Его также несколько раз привлекали к административке за распитие спиртного», — рассказал источник.

Братья девочки, по данным агентства, пошли по стопам отца. Они состоят на учете в инспекции ПДН за совершение кражи. От наказания их спас только малолетний возраст.

Пожар в доме произошел в ночь на 19 марта. Мать с двумя мальчиками успели спастись. Девочка же осталась в доме. Ее труп нашли прибывшие на место пожарные. По одной из версий СК, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем взрослых членов семьи, которые употребляли спиртные напитки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)». Прокуратура контролирует ход расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родители 8-летней девочки, погибшей при пожаре в Катав-Ивановске (Челябинская область), имели ряд проблем с законом. По данным URA.RU, отец несколько раз привлекался к уголовной ответственности, мать — к административной. «Мать девочки привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Отец имеет ряд судимостей по статьям УК РФ. В основном — за кражи и рубку леса. Его также несколько раз привлекали к административке за распитие спиртного», — рассказал источник. Братья девочки, по данным агентства, пошли по стопам отца. Они состоят на учете в инспекции ПДН за совершение кражи. От наказания их спас только малолетний возраст. Пожар в доме произошел в ночь на 19 марта. Мать с двумя мальчиками успели спастись. Девочка же осталась в доме. Ее труп нашли прибывшие на место пожарные. По одной из версий СК, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем взрослых членов семьи, которые употребляли спиртные напитки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)». Прокуратура контролирует ход расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...