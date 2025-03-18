Родители погибшей на пожаре челябинской школьницы имели проблемы с законом

Родители 8-летней девочки, погибшей при пожаре в Катав-Ивановске (Челябинская область), имели ряд проблем с законом. По данным URA.RU, отец несколько раз привлекался к уголовной ответственности, мать — к административной.
«Мать девочки привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Отец имеет ряд судимостей по статьям УК РФ. В основном — за кражи и рубку леса. Его также несколько раз привлекали к административке за распитие спиртного», — рассказал источник.
Братья девочки, по данным агентства, пошли по стопам отца. Они состоят на учете в инспекции ПДН за совершение кражи. От наказания их спас только малолетний возраст.
Пожар в доме произошел в ночь на 19 марта. Мать с двумя мальчиками успели спастись. Девочка же осталась в доме. Ее труп нашли прибывшие на место пожарные. По одной из версий СК, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем взрослых членов семьи, которые употребляли спиртные напитки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)». Прокуратура контролирует ход расследования.
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