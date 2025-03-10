Си Цзиньпин и Трамп готовятся встретиться в апреле

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Трамп планирует посетить Китай с официальным визитом уже в следующем месяце
Трамп планирует посетить Китай с официальным визитом уже в следующем месяце Фото:

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Китае уже в апреле. Об этом сообщают дипломатические источники.

«Президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце», — передает слова источников китайская газета SCMP. В материале говорится, что после возвращения в Белый дом Трамп активно стремится заключить соглашения с Пекином, поэтому он намерен посетить страну уже в ближайшее время. При этом оба президента хотят представить визит как дипломатический триумф, однако обсуждения пока находятся на начальной стадии.

За несколько дней до возвращения Трампа в Белый дом он и Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов по телефону. Неделей позже министр иностранных дел Китая Ван И поговорил с американским коллегой Марко Рубио, однако официальной их встречи не состоялось из-за санкций против Рубио.

Обе страны в данный момент обсуждают возможный саммит между Трампом и Си, который как раз может пройти в апреле. Точные даты еще не определены.

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Китае уже в апреле. Об этом сообщают дипломатические источники. «Президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце», — передает слова источников китайская газета SCMP. В материале говорится, что после возвращения в Белый дом Трамп активно стремится заключить соглашения с Пекином, поэтому он намерен посетить страну уже в ближайшее время. При этом оба президента хотят представить визит как дипломатический триумф, однако обсуждения пока находятся на начальной стадии. За несколько дней до возвращения Трампа в Белый дом он и Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов по телефону. Неделей позже министр иностранных дел Китая Ван И поговорил с американским коллегой Марко Рубио, однако официальной их встречи не состоялось из-за санкций против Рубио. Обе страны в данный момент обсуждают возможный саммит между Трампом и Си, который как раз может пройти в апреле. Точные даты еще не определены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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