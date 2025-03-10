Си Цзиньпин и Трамп готовятся встретиться в апреле

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Китае уже в апреле. Об этом сообщают дипломатические источники.
«Президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце», — передает слова источников китайская газета SCMP. В материале говорится, что после возвращения в Белый дом Трамп активно стремится заключить соглашения с Пекином, поэтому он намерен посетить страну уже в ближайшее время. При этом оба президента хотят представить визит как дипломатический триумф, однако обсуждения пока находятся на начальной стадии.
За несколько дней до возвращения Трампа в Белый дом он и Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов по телефону. Неделей позже министр иностранных дел Китая Ван И поговорил с американским коллегой Марко Рубио, однако официальной их встречи не состоялось из-за санкций против Рубио.
Обе страны в данный момент обсуждают возможный саммит между Трампом и Си, который как раз может пройти в апреле. Точные даты еще не определены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.