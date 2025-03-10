США и Китай начали готовиться к встрече Трампа и Си Цзиньпина

Пекин и Вашингтон обсуждают подготовку к возможной встрече президентов США Дональда Трампа и Китая Си Цзиньпина в июне, сообщает The Wall Street Journal. Встреча может быть приурочена к дням рождения обоих лидеров в июне, что придает ей особую символичность.
Переговоры о проведении саммита пока находятся на ранней стадии. Как отмечает газета, «день рождения Трампа приходится на 14 июня, китайский лидер родился 15 июня», — пишет газета. Обсуждение возможной встречи началось после того, как в ноябре прошлого года Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США.
За несколько дней до того, как Трамп вновь занял пост президента в Белом доме, он провел телефонные переговоры с Си, в ходе которых были затронуты различные вопросы. На следующей неделе министр иностранных дел Китая Ван И и его американский коллега Марко Рубио также провели беседу по телефону. Однако запланированная официальная встреча между ними не состоялась, поскольку на Рубио были наложены санкции. Ранее South China Morning Post со ссылкой на источники отмечала, что лидеры США и КНР могут встретиться в апреле в Китае.
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