Полиция нашла в Пскове пропавшего подростка из ХМАО после семи месяцев поисков

Сотрудники полиции из ХМАО совместно с коллегами из Псковской области обнаружили пропавшую 17-летнюю жительницу Когалыма. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«С заявлением о пропаже дочери в полицию летом прошлого года обратился 58-летний мужчина. Он рассказал, что ранее несовершеннолетняя неоднократно уходила из дома и ездила автостопом по городам России», — пояснили в ведомстве. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.
Полиция распространила ориентировки по всем регионам, подключила волонтеров и провела опрос свидетелей. Выяснилось, что девушка вновь отправилась в путешествие на попутках и успела побывать в нескольких городах России. Сейчас решается вопрос о помещении несовершеннолетней в спецучреждение и привлечении ее родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.
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