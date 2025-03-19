19 марта 2025

Полиция нашла в Пскове пропавшего подростка из ХМАО после семи месяцев поисков

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция нашла в Пскове пропавшего подростка из ХМАО
Полиция нашла в Пскове пропавшего подростка из ХМАО Фото:

Сотрудники полиции из ХМАО совместно с коллегами из Псковской области обнаружили пропавшую 17-летнюю жительницу Когалыма. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«С заявлением о пропаже дочери в полицию летом прошлого года обратился 58-летний мужчина. Он рассказал, что ранее несовершеннолетняя неоднократно уходила из дома и ездила автостопом по городам России», — пояснили в ведомстве. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

Полиция распространила ориентировки по всем регионам, подключила волонтеров и провела опрос свидетелей. Выяснилось, что девушка вновь отправилась в путешествие на попутках и успела побывать в нескольких городах России. Сейчас решается вопрос о помещении несовершеннолетней в спецучреждение и привлечении ее родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Ранее URA.RU писало о поиске 12-летнего Александра Землякова из Нижневартовска. Позже мальчик был найден в компании сверстников после недолгого исчезновения.

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Сотрудники полиции из ХМАО совместно с коллегами из Псковской области обнаружили пропавшую 17-летнюю жительницу Когалыма. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «С заявлением о пропаже дочери в полицию летом прошлого года обратился 58-летний мужчина. Он рассказал, что ранее несовершеннолетняя неоднократно уходила из дома и ездила автостопом по городам России», — пояснили в ведомстве. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Полиция распространила ориентировки по всем регионам, подключила волонтеров и провела опрос свидетелей. Выяснилось, что девушка вновь отправилась в путешествие на попутках и успела побывать в нескольких городах России. Сейчас решается вопрос о помещении несовершеннолетней в спецучреждение и привлечении ее родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Ранее URA.RU писало о поиске 12-летнего Александра Землякова из Нижневартовска. Позже мальчик был найден в компании сверстников после недолгого исчезновения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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