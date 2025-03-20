Юная теннисистка из Екатеринбурга покоряет международную арену

20 марта 2025 в 16:49 Размер текста - 17 +

Елизавета занимается теннисом с четырех лет Фото предоставлено Детской Академии тенниса «Гринвич» Воспитанница Детской Академии тенниса «Гринвич» Елизавета Налесник уверенно идет к вершинам. Школьница из Екатеринбурга уже является первой ракеткой России (в своей группе до 15 лет) и продолжает добиваться высоких результатов. Как девочка пришла в мир спорта и какова ее заветная мечта — в материале URA.RU. Начало теннисного пути Путь Лизы начался по воле случая: родители искали секцию недалеко от дома и наткнулись на объявление о наборе детей в теннисный клуб «Урал». Туда было решено отдать четырехлетних сестер-близняшек — Елизавету и Марию. Сестра девочки в спорт не втянулась, а героиня менять теннисный корт на другие увлечения не стала. Так спонтанное решение кардинально изменило жизнь одной семьи. Лизе нравится играть на высокой скорости и гонять соперницу по корту Фото предоставлено Детской Академии тенниса «Гринвич» Сначала школьница участвовала в клубных соревнованиях, а затем начала расти — успешно показывала себя на городских и региональных турнирах, поднималась в рейтинге российского теннисного тура и даже становилась призером Первенства России. Когда ей было девять, она пришла в Детскую Академию тенниса «Гринвич», которая только открылась. После этого Лиза выходит на совершенно другой уровень: в 2022 году впервые едет на международные соревнования Tennis Europe. У Лизы появляется новый тренер — Виктор Удачин. К 13 годам спортсменка имеет в своей копилке выступление в 20 странах мира и три титула международных юниорских турниров ITF: два — в одиночном разряде и один — в парном. Шаг к турниру «Большого шлема» В январе 2025 года девочка отправляется в Тарб (Франция) на престижный турнир Les Petits As, который считается неофициальным чемпионатом мира среди юниоров до 14 лет и дает путевку в жизнь многим звездам тенниса. Из этого соревнования родились такие легенды, как Анна Курникова, Динара Сафина, Анастасия Потапова, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович. Елизавета выступает во Франции в одиночном и парном разряде и доходит с напарницей Полиной Орловой до полуфинала. В будущем девочка хочет стать мировой звездой спорта Фото предоставлено Детской Академии тенниса «Гринвич» В начале марта Лиза вернулась из Стокгольма (Швеция), где разыгрывали Приз Королевы в Королевском теннисном зале. Талант Лизы и теннисистки из Москвы Екатерины Доценко не остался незамеченным: журналист издания «Эрншельдсвикс Аллеханда» провел с ними небольшое интервью, чтобы рассказать шведским читателям о русских девочках. Они признались, что ежедневно занимаются по четыре часа в день. Заветной мечтой любого теннисиста остается турнир «Большого шлема». Именно там определяют лучшего игрока во всем мире, и мечта Лизы — попасть туда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитанница Детской Академии тенниса «Гринвич» Елизавета Налесник уверенно идет к вершинам. Школьница из Екатеринбурга уже является первой ракеткой России (в своей группе до 15 лет) и продолжает добиваться высоких результатов. Как девочка пришла в мир спорта и какова ее заветная мечта — в материале URA.RU. Путь Лизы начался по воле случая: родители искали секцию недалеко от дома и наткнулись на объявление о наборе детей в теннисный клуб «Урал». Туда было решено отдать четырехлетних сестер-близняшек — Елизавету и Марию. Сестра девочки в спорт не втянулась, а героиня менять теннисный корт на другие увлечения не стала. Так спонтанное решение кардинально изменило жизнь одной семьи. Сначала школьница участвовала в клубных соревнованиях, а затем начала расти — успешно показывала себя на городских и региональных турнирах, поднималась в рейтинге российского теннисного тура и даже становилась призером Первенства России. Когда ей было девять, она пришла в Детскую Академию тенниса «Гринвич», которая только открылась. После этого Лиза выходит на совершенно другой уровень: в 2022 году впервые едет на международные соревнования Tennis Europe. У Лизы появляется новый тренер — Виктор Удачин. К 13 годам спортсменка имеет в своей копилке выступление в 20 странах мира и три титула международных юниорских турниров ITF: два — в одиночном разряде и один — в парном. В январе 2025 года девочка отправляется в Тарб (Франция) на престижный турнир Les Petits As, который считается неофициальным чемпионатом мира среди юниоров до 14 лет и дает путевку в жизнь многим звездам тенниса. Из этого соревнования родились такие легенды, как Анна Курникова, Динара Сафина, Анастасия Потапова, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович. Елизавета выступает во Франции в одиночном и парном разряде и доходит с напарницей Полиной Орловой до полуфинала. В начале марта Лиза вернулась из Стокгольма (Швеция), где разыгрывали Приз Королевы в Королевском теннисном зале. Талант Лизы и теннисистки из Москвы Екатерины Доценко не остался незамеченным: журналист издания «Эрншельдсвикс Аллеханда» провел с ними небольшое интервью, чтобы рассказать шведским читателям о русских девочках. Они признались, что ежедневно занимаются по четыре часа в день. Заветной мечтой любого теннисиста остается турнир «Большого шлема». Именно там определяют лучшего игрока во всем мире, и мечта Лизы — попасть туда.