Свердловчанка в свой день рождения узнала о страшной гибели дочери в «Крокусе»

22 марта 2025 в 09:46 Размер текста - 17 +

Виктория Ладейщикова погибла в теракте 22 марта 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Жительница Талицы (Свердловская область) Марина Ладейщикова до сих пор не может оправиться после гибели дочери Виктории, случившейся год назад в «Крокусе». Каждый день она ищет ответы на вопросы и не может найти. В разговоре с URA.RU женщина рассказала о последнем подарке Вики и о том, как в свой день рождения узнала о ее гибели. «Нет, не справилась с утратой. Каждый день не плачу, в этом плане я крепкая, но думаю о Вике постоянно. Как она там была? Как они там погибли? Где они погибли, и как ее нашли? Почему у нее случилось кровоизлияние в мозг, что я не узнала ее по первым фотографиям? Если бы я знала, как она погибла, мне было бы легче», — говорит Марина. Теракт унес жизни 145 человек Фото: Роман Наумов © URA.RU Виктория Ладейщикова родом из Талицы, жила в Екатеринбурге. Потом переехала в подмосковную Истру, устроилась там работать, купила участок с домом, где стала жить со своим гражданским мужем Денисом Черновым. У него 23 марта был день рождения, и Виктория купила ему в подарок билеты на группу «Пикник» — мужчина был их фанатом. Так ровно год назад, 22 числа, они оказались в «Крокус Сити Холле», где должен был проходить концерт. «Я не знала, что они туда пошли. У меня ведь тоже 23 марта день рождения. Она мне 22-го позвонила, сказала: „Забери подарок в пункте выдачи“. Прислала мне косметику, кремы… Я сказала: „Спасибо, до завтра“, и с утра 23-го ждала от нее звонка. Но звонка все нет и нет, я ничего не понимала», — вспоминает те страшные дни женщина. На месте массового убийства людей открыли мемориал Фото: Роман Наумов © URA.RU А днем ей позвонила сестра Дениса, потом подруги дочери. Так свердловчанка узнала, что ее Вика с мужем были на роковом концерте. 23 марта Марина с младшей дочерью улетели в Москву. Там было еще четыре мучительных дня, когда они искали Вику по больницам и моргам. Несмотря на то, что Виктория одной из первых попала в списки погибших, у родных теплилась надежда. Но надежда умерла, когда Вику опознали в морге. Она погибла страшной смертью: 46-летнюю женщину затоптали. «Она умерла от сдавливания, а Денис от удушения угарным газом. Нашли их в „Крокусе“ в разных местах. И это тоже странно: они попали на видео, которое там снимали очевидцы. На кадрах шли вместе, Вика Дениса за руку тянула, не было там суеты и паники. Почему они оказались врозь? В какой момент разъединились? Дениса нашли почему-то без полувера, в котором он на концерт пришел. Почему на нем не было свитера? И где Вика получила это сдавливание? Прокручиваю эти вопросы, ищу ответы, а спросить-то не у кого. Из СКР мне ни разу не позвонили», — говорит Марина. Вику похоронили в Талице рядом с бабушкой Фото: Илья Московец © URA.RU Вику похоронили в Талице, Дениса — в родной Истре. В годовщину трагедии Марина с младшей дочерью улетели в Москву, на открытие мемориала в память о жертвах. Свердловчанка признается, что всем террористам, устроивших бойню в «Крокусе», желает смерти. «Нечего им ездить в Россию, устраивать теракты. Сидите у себя дома, живите там. Я не расистка, нормально отношусь к другим национальностям, но нечего делать таким в России», — заявляет мать убитой Вики. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения вооруженных преступников погибло 145 человек, среди которых шестеро детей. Более 500 человек получили ранения различной степени тяжести.



Виновными признаны четверо — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сейчас они знакомятся с материалами дела, лишь после этого документы передадут в суд. Это, по прогнозам, случится не раньше мая, потому что в деле о теракте 420 томов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Талицы (Свердловская область) Марина Ладейщикова до сих пор не может оправиться после гибели дочери Виктории, случившейся год назад в «Крокусе». Каждый день она ищет ответы на вопросы и не может найти. В разговоре с URA.RU женщина рассказала о последнем подарке Вики и о том, как в свой день рождения узнала о ее гибели. «Нет, не справилась с утратой. Каждый день не плачу, в этом плане я крепкая, но думаю о Вике постоянно. Как она там была? Как они там погибли? Где они погибли, и как ее нашли? Почему у нее случилось кровоизлияние в мозг, что я не узнала ее по первым фотографиям? Если бы я знала, как она погибла, мне было бы легче», — говорит Марина. Виктория Ладейщикова родом из Талицы, жила в Екатеринбурге. Потом переехала в подмосковную Истру, устроилась там работать, купила участок с домом, где стала жить со своим гражданским мужем Денисом Черновым. У него 23 марта был день рождения, и Виктория купила ему в подарок билеты на группу «Пикник» — мужчина был их фанатом. Так ровно год назад, 22 числа, они оказались в «Крокус Сити Холле», где должен был проходить концерт. «Я не знала, что они туда пошли. У меня ведь тоже 23 марта день рождения. Она мне 22-го позвонила, сказала: „Забери подарок в пункте выдачи“. Прислала мне косметику, кремы… Я сказала: „Спасибо, до завтра“, и с утра 23-го ждала от нее звонка. Но звонка все нет и нет, я ничего не понимала», — вспоминает те страшные дни женщина. А днем ей позвонила сестра Дениса, потом подруги дочери. Так свердловчанка узнала, что ее Вика с мужем были на роковом концерте. 23 марта Марина с младшей дочерью улетели в Москву. Там было еще четыре мучительных дня, когда они искали Вику по больницам и моргам. Несмотря на то, что Виктория одной из первых попала в списки погибших, у родных теплилась надежда. Но надежда умерла, когда Вику опознали в морге. Она погибла страшной смертью: 46-летнюю женщину затоптали. «Она умерла от сдавливания, а Денис от удушения угарным газом. Нашли их в „Крокусе“ в разных местах. И это тоже странно: они попали на видео, которое там снимали очевидцы. На кадрах шли вместе, Вика Дениса за руку тянула, не было там суеты и паники. Почему они оказались врозь? В какой момент разъединились? Дениса нашли почему-то без полувера, в котором он на концерт пришел. Почему на нем не было свитера? И где Вика получила это сдавливание? Прокручиваю эти вопросы, ищу ответы, а спросить-то не у кого. Из СКР мне ни разу не позвонили», — говорит Марина. Вику похоронили в Талице, Дениса — в родной Истре. В годовщину трагедии Марина с младшей дочерью улетели в Москву, на открытие мемориала в память о жертвах. Свердловчанка признается, что всем террористам, устроивших бойню в «Крокусе», желает смерти. «Нечего им ездить в Россию, устраивать теракты. Сидите у себя дома, живите там. Я не расистка, нормально отношусь к другим национальностям, но нечего делать таким в России», — заявляет мать убитой Вики. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения вооруженных преступников погибло 145 человек, среди которых шестеро детей. Более 500 человек получили ранения различной степени тяжести. Виновными признаны четверо — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сейчас они знакомятся с материалами дела, лишь после этого документы передадут в суд. Это, по прогнозам, случится не раньше мая, потому что в деле о теракте 420 томов.