Врач назвала идеальное время вакцинации против клещевого энцефалита

Врач Стольная: оптимальный месяц для вакцинации от клещевого энцефалита — ноябрь
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Вакцинацию против клещевого энцефалита важно проходить людям, которые занимаются садоводством или работают в аграрной сфере
Вакцинацию против клещевого энцефалита важно проходить людям, которые занимаются садоводством или работают в аграрной сфере Фото:

Ноябрь считается оптимальным месяцем для проведения вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная.

«Стандартную вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита проводят в ноябре», — передает «Лента.ру» слова врача. Стольная отметила, что, после введения первой дозы вакцины устанавливается интервал от одного до семи месяцев в зависимости от типа препарата. Третья доза должна вводится через 5-12 месяцев после второй.

Для поддержания высокого уровня защиты иммунитета рекомендуется проведение ревакцинации каждые три года. Врач также отметила, что в преддверии весеннего периода осуществляется экстренная вакцинация, при которой срок между первой и второй дозами сокращается до одной-двух недель.

Стольная подчеркнула, что вакцинация наиболее важна для жителей стран Центральной и Восточной Европы, некоторых областей России, а также территорий Средней и Восточной Азии. Также врач рекомендует, чтобы люди, которые регулярно посещают лесные массивы и парковые зоны, а также занимаются садоводством, проходили вакцинацию.

Ранее терапевт Ляман Нуриева из стационара «Олимп Клиник МАРС» рассказала, что клещи часто садятся на участки с тонкой кожей на теле человека. По ее словам, наиболее распространенные места, где можно обнаружить клещей, — это подколенные впадины, область за ушами и волосистая часть головы, передает RT.

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Ноябрь считается оптимальным месяцем для проведения вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная. «Стандартную вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита проводят в ноябре», — передает «Лента.ру» слова врача. Стольная отметила, что, после введения первой дозы вакцины устанавливается интервал от одного до семи месяцев в зависимости от типа препарата. Третья доза должна вводится через 5-12 месяцев после второй. Для поддержания высокого уровня защиты иммунитета рекомендуется проведение ревакцинации каждые три года. Врач также отметила, что в преддверии весеннего периода осуществляется экстренная вакцинация, при которой срок между первой и второй дозами сокращается до одной-двух недель. Стольная подчеркнула, что вакцинация наиболее важна для жителей стран Центральной и Восточной Европы, некоторых областей России, а также территорий Средней и Восточной Азии. Также врач рекомендует, чтобы люди, которые регулярно посещают лесные массивы и парковые зоны, а также занимаются садоводством, проходили вакцинацию. Ранее терапевт Ляман Нуриева из стационара «Олимп Клиник МАРС» рассказала, что клещи часто садятся на участки с тонкой кожей на теле человека. По ее словам, наиболее распространенные места, где можно обнаружить клещей, — это подколенные впадины, область за ушами и волосистая часть головы, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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