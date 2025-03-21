Врач назвала идеальное время вакцинации против клещевого энцефалита

Ноябрь считается оптимальным месяцем для проведения вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная.
«Стандартную вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита проводят в ноябре», — передает «Лента.ру» слова врача. Стольная отметила, что, после введения первой дозы вакцины устанавливается интервал от одного до семи месяцев в зависимости от типа препарата. Третья доза должна вводится через 5-12 месяцев после второй.
Для поддержания высокого уровня защиты иммунитета рекомендуется проведение ревакцинации каждые три года. Врач также отметила, что в преддверии весеннего периода осуществляется экстренная вакцинация, при которой срок между первой и второй дозами сокращается до одной-двух недель.
Стольная подчеркнула, что вакцинация наиболее важна для жителей стран Центральной и Восточной Европы, некоторых областей России, а также территорий Средней и Восточной Азии. Также врач рекомендует, чтобы люди, которые регулярно посещают лесные массивы и парковые зоны, а также занимаются садоводством, проходили вакцинацию.
Ранее терапевт Ляман Нуриева из стационара «Олимп Клиник МАРС» рассказала, что клещи часто садятся на участки с тонкой кожей на теле человека. По ее словам, наиболее распространенные места, где можно обнаружить клещей, — это подколенные впадины, область за ушами и волосистая часть головы, передает RT.
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