21 марта 2025

Бывший премьер Франции обнаружил страшное послание

Экс-премьеру Франции Филиппу пришло письмо с боеприпасами и угрозами
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, патроны, гильзы
Политику прислали конверт с гильзой Фото:

Бывший премьер-министр Франции и мэр Гавра, который намерен участвовать в президентских выборах, Эдуар Филипп получил конверт с патроном и угрозами. Инцидент произошел в департамент Приморская Сена, где политик продолжает свою политическую карьеру после ухода с поста главы правительства.

«В письме содержалась угроза убийством в адрес последнего в связи с его выраженным желанием баллотироваться на следующих президентских выборах. К письму была прикреплена стреляная гильза», — пишет газета Ouest-France.

По сведениям издания, почта была передана в отделение полиции. Эдуар Филипп подал соответствующую жалобу. Начато расследование по факту угроз убийством.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году ребенок и жена мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна были ранены в ходе протестов. На семью в доме политика напали митингующие.

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Бывший премьер-министр Франции и мэр Гавра, который намерен участвовать в президентских выборах, Эдуар Филипп получил конверт с патроном и угрозами. Инцидент произошел в департамент Приморская Сена, где политик продолжает свою политическую карьеру после ухода с поста главы правительства. «В письме содержалась угроза убийством в адрес последнего в связи с его выраженным желанием баллотироваться на следующих президентских выборах. К письму была прикреплена стреляная гильза», — пишет газета Ouest-France. По сведениям издания, почта была передана в отделение полиции. Эдуар Филипп подал соответствующую жалобу. Начато расследование по факту угроз убийством. Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году ребенок и жена мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна были ранены в ходе протестов. На семью в доме политика напали митингующие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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