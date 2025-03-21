Бывший премьер Франции обнаружил страшное послание

Экс-премьеру Франции Филиппу пришло письмо с боеприпасами и угрозами

21 марта 2025 в 22:55 Размер текста - 17 +

Политику прислали конверт с гильзой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший премьер-министр Франции и мэр Гавра, который намерен участвовать в президентских выборах, Эдуар Филипп получил конверт с патроном и угрозами. Инцидент произошел в департамент Приморская Сена, где политик продолжает свою политическую карьеру после ухода с поста главы правительства. «В письме содержалась угроза убийством в адрес последнего в связи с его выраженным желанием баллотироваться на следующих президентских выборах. К письму была прикреплена стреляная гильза», — пишет газета Ouest-France. По сведениям издания, почта была передана в отделение полиции. Эдуар Филипп подал соответствующую жалобу. Начато расследование по факту угроз убийством. Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году ребенок и жена мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна были ранены в ходе протестов. На семью в доме политика напали митингующие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший премьер-министр Франции и мэр Гавра, который намерен участвовать в президентских выборах, Эдуар Филипп получил конверт с патроном и угрозами. Инцидент произошел в департамент Приморская Сена, где политик продолжает свою политическую карьеру после ухода с поста главы правительства. «В письме содержалась угроза убийством в адрес последнего в связи с его выраженным желанием баллотироваться на следующих президентских выборах. К письму была прикреплена стреляная гильза», — пишет газета Ouest-France. По сведениям издания, почта была передана в отделение полиции. Эдуар Филипп подал соответствующую жалобу. Начато расследование по факту угроз убийством. Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году ребенок и жена мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна были ранены в ходе протестов. На семью в доме политика напали митингующие.