Бывший премьер Франции обнаружил страшное послание

Бывший премьер-министр Франции и мэр Гавра, который намерен участвовать в президентских выборах, Эдуар Филипп получил конверт с патроном и угрозами. Инцидент произошел в департамент Приморская Сена, где политик продолжает свою политическую карьеру после ухода с поста главы правительства.
«В письме содержалась угроза убийством в адрес последнего в связи с его выраженным желанием баллотироваться на следующих президентских выборах. К письму была прикреплена стреляная гильза», — пишет газета Ouest-France.
По сведениям издания, почта была передана в отделение полиции. Эдуар Филипп подал соответствующую жалобу. Начато расследование по факту угроз убийством.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году ребенок и жена мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна были ранены в ходе протестов. На семью в доме политика напали митингующие.
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