23 марта 2025

В Перми инженера-электронщика зажало при ремонте станка

© Служба новостей «URA.RU»
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У пострадавшего сломаны ребра
У пострадавшего сломаны ребра Фото:

Инженер-электронщик получил множественные травмы при ремонте станка. Фирма «Радиус-Сервис», в которой он работает, находится в Перми. Там производят гидравлические и пневматические силовые установки и двигатели.

«Утром 20 марта пострадавший, ремонтируя токарно-фрезерный станок, был зажат в нем при произвольном срабатывании подвижной части устройства. У него диагностированы множественные переломы ребер, гидроторакс, ссадины грудной клетки. Это является повреждениями здоровья тяжелой степени», — сообщается на официальном сайте Госинспекции труда в Пермском крае.

Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Специалисты проведут опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя. В ходе проверки также установят, были ли нарушены требований трудового законодательства. Если факт подтвердится, то материалы будут направлены в следственные органы, виновных привлекут к уголовной ответственности.

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Инженер-электронщик получил множественные травмы при ремонте станка. Фирма «Радиус-Сервис», в которой он работает, находится в Перми. Там производят гидравлические и пневматические силовые установки и двигатели. «Утром 20 марта пострадавший, ремонтируя токарно-фрезерный станок, был зажат в нем при произвольном срабатывании подвижной части устройства. У него диагностированы множественные переломы ребер, гидроторакс, ссадины грудной клетки. Это является повреждениями здоровья тяжелой степени», — сообщается на официальном сайте Госинспекции труда в Пермском крае. Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Специалисты проведут опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя. В ходе проверки также установят, были ли нарушены требований трудового законодательства. Если факт подтвердится, то материалы будут направлены в следственные органы, виновных привлекут к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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