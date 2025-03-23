В Перми инженера-электронщика зажало при ремонте станка

Инженер-электронщик получил множественные травмы при ремонте станка. Фирма «Радиус-Сервис», в которой он работает, находится в Перми. Там производят гидравлические и пневматические силовые установки и двигатели.
«Утром 20 марта пострадавший, ремонтируя токарно-фрезерный станок, был зажат в нем при произвольном срабатывании подвижной части устройства. У него диагностированы множественные переломы ребер, гидроторакс, ссадины грудной клетки. Это является повреждениями здоровья тяжелой степени», — сообщается на официальном сайте Госинспекции труда в Пермском крае.
Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Специалисты проведут опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя. В ходе проверки также установят, были ли нарушены требований трудового законодательства. Если факт подтвердится, то материалы будут направлены в следственные органы, виновных привлекут к уголовной ответственности.
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