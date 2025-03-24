Врачи сравнили участников операции «Поток» с альпинистами

Российские военные, которые принимали участие в операции "Поток" в Судже, испытывали гипоксию. Это состояние, по словам медика передового госпиталя спецназа "Ахмат" с позывным "Совесть", чаще всего переносят профессиональные альпинисты.
"А вот в этой самой трубе концентрация кислорода была очень низкая. Там же еще гипоксия очень сильная шла. И это несколько дней тоже продолжалось. То есть, по факту люди заражались горной болезнью", — объяснил медик. Он уточнил, что концентрация кислорода в трубе, по которой пробирались российские военные, была низкая.
Российские бойцы 9 марта начали широкомасштабное контрнаступление в районе Суджи. В рамках этой операции, получившей название «Труба», отряд из 800 военнослужащих РФ прошел около 15 километров по неиспользуемому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. Операция продолжалась около недели. ВС РФ в процессе проведения операции «Труба» по проникновению в тыловую зону ВСУ через газопровод ставили перед собой задачу организации плацдарма в районе Суджи в Курской области. Об этом сообщил командир штурмовой роты бригады «Ветераны» добровольческого корпуса с позывным Ник.
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