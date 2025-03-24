Средний возраст населения Украины за последние три года увеличился с 41 до 45 лет. Об этом сообщила министр социальной политики страны Оксана Жолнович.
«Средний возраст граждан Украины (до 2022 года — ред.) был 41 год. Сейчас — 45 лет», — сказала Оксана Жолнович в беседе с украинским изданием Новости.LIVE. По ее словам, военный конфликт серьезно повлиял на демографическую ситуацию.
Демографическая ситуация на Украине осложнена существенным превышением уровня смертности над рождаемостью. В январе этого года Минюст Украины сообщал, что смертность превысила рождаемость в 2,8 раза, и это сделало страну мировым лидером по снижению численности населения. Мировые эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение населения Украины, что может иметь серьезные социально-экономические последствия для страны — к 2100 году ее население может составить около 15 миллионов.
Украинский лидер Владимир Зеленский в 2024 году снизил мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. В нынешнем году жителям Украины возраста от 18 до 25 лет предложили льготы за добровольную службу в армии. Местные СМИ часто пишут о случаях насильной мобилизации и отправки на фронт. По данным ООН, с 2022 года страну покинули почти семь миллионов человек.
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