Лыжник из Удмуртии споткнулся о соперника, ударил его по голове и может быть дисквалифицирован

Вылегжанин: удмуртскому лыжнику грозит исключение за удар по голове соперника
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Подросток споткнулся о соперника во время юниорских соревнований (архивное фото)
Подросток споткнулся о соперника во время юниорских соревнований (архивное фото) Фото:

Лыжнику Георгию Филатову из Удмуртии, который споткнулся о соперника, а затем ударил его лыжей по голове во время соревнований, может грозить дисквалификация. По словам президента Федерации лыжных гонок Удмуртской Республики Максима Вылегжанина, рассмотрение данного инцидента уже запланировано.

«Да, мы в курсе этой ситуации. Она разбирается, собирается президиум для обсуждения возможных ограничений. Возможна дисквалификация», — сказал Максим Вылегжанин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что будут проведены беседы со спортсменами, тренерами и родителями.

Инцидент произошел в ходе юниорских соревнований «Быстрая лыжня» в Удмуртии. 15-летний Филатов обгонял соперника — 13-летнего Вадима Курышкина, на круг. Во время гонки первый запнулся о второго. Упав, он ударил своего соперника по голове. Пострадавший Курышкин получил ушиб мягких тканей головы, что подтвердила его мать Юлия. Президент федерации выразил недовольство произошедшим и подчеркнул неприемлемость таких действий в спорте, несмотря на то, что это произошло в пылу гонки.

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Лыжнику Георгию Филатову из Удмуртии, который споткнулся о соперника, а затем ударил его лыжей по голове во время соревнований, может грозить дисквалификация. По словам президента Федерации лыжных гонок Удмуртской Республики Максима Вылегжанина, рассмотрение данного инцидента уже запланировано. «Да, мы в курсе этой ситуации. Она разбирается, собирается президиум для обсуждения возможных ограничений. Возможна дисквалификация», — сказал Максим Вылегжанин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что будут проведены беседы со спортсменами, тренерами и родителями. Инцидент произошел в ходе юниорских соревнований «Быстрая лыжня» в Удмуртии. 15-летний Филатов обгонял соперника — 13-летнего Вадима Курышкина, на круг. Во время гонки первый запнулся о второго. Упав, он ударил своего соперника по голове. Пострадавший Курышкин получил ушиб мягких тканей головы, что подтвердила его мать Юлия. Президент федерации выразил недовольство произошедшим и подчеркнул неприемлемость таких действий в спорте, несмотря на то, что это произошло в пылу гонки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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