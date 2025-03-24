Лыжник из Удмуртии споткнулся о соперника, ударил его по голове и может быть дисквалифицирован

Лыжнику Георгию Филатову из Удмуртии, который споткнулся о соперника, а затем ударил его лыжей по голове во время соревнований, может грозить дисквалификация. По словам президента Федерации лыжных гонок Удмуртской Республики Максима Вылегжанина, рассмотрение данного инцидента уже запланировано.
«Да, мы в курсе этой ситуации. Она разбирается, собирается президиум для обсуждения возможных ограничений. Возможна дисквалификация», — сказал Максим Вылегжанин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что будут проведены беседы со спортсменами, тренерами и родителями.
Инцидент произошел в ходе юниорских соревнований «Быстрая лыжня» в Удмуртии. 15-летний Филатов обгонял соперника — 13-летнего Вадима Курышкина, на круг. Во время гонки первый запнулся о второго. Упав, он ударил своего соперника по голове. Пострадавший Курышкин получил ушиб мягких тканей головы, что подтвердила его мать Юлия. Президент федерации выразил недовольство произошедшим и подчеркнул неприемлемость таких действий в спорте, несмотря на то, что это произошло в пылу гонки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.