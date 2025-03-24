Пермячка смогла вернуть дочь, которую забрали в роддоме

В Перми органы опеки запретили молодой маме Арине (имя изменено) забрать из роддома дочь. Дело в том, что во время беременности женщина сбежала из дома от мужа-тирана и с двумя другими детьми жила у подруги. Из-за проблем с жильем у Арины и забрали младенца. Историю рассказали URA.RU в фонде «Дедморозим», который помог женщине найти жилье и вернуть дочь.
«Специалисты фонда оказали Арине психологическую помощь, юристы рассказали о мерах государственной поддержки, в том числе про то, как получить жилье в социальный найм, а неравнодушные люди помогли благоустроить новый дом и создать в нем уют. Всего за две недели Арина нашла решение из ситуации, которая казалась ей безвыходной», — рассказали в «Дедморозим». Сейчас Арина живет в своей квартире вместе со всеми детьми.
В фонде «Дедморозим» напоминают, что специально для подобных жизненных ситуаций у них с 2023 года работает Служба сохранения семей. Если родители оказались в затруднительном положении, то они могут обратиться к специалистам по телефону 8 (342) 288-90-09.
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