В Челябинской области 63 спасателя получали ежемесячную выплату в 2024 году

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Все спасатели, получавшие в 2024 ежемесячную надбавку, принимали участие в ликвидации ЧС, рассказал Губанов
Все спасатели, получавшие в 2024 ежемесячную надбавку, принимали участие в ликвидации ЧС, рассказал Губанов Фото:

В Челябинской области в 2024 году ежемесячную выплату получили 63 спасателя, из них 49 человек — действующие сотрудники. Об этом рассказал Евгений Губанов, первый зампредседателя комитета ЗСО по экологии и природопользованию.

«В 2024 году ежемесячную денежную выплату получали 63 спасателя, из которых 14 человек ранее работали в поисково-спасательной службе Челябинской области, а 49 продолжают трудиться в настоящее время. Все они принимали участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщил Губанов, слова которого цитирует пресс-служба ЗСО Челябинской области.

Изменения в закон «Об аварийно-спасательных службах Челябинской области» были внесены в 2020 году. Тогда на ежемесячную выплату могли претендовать спасатели, которые по состоянию здоровья не могут продолжать работать в службе, но имеют стаж в 15 лет и достигли 40-летнего возраста.

В 2023 году по инициативе губернатора Алексея Текслера в закон внесли изменения, касающиеся пригодности к работе по состоянию здоровья. На выплату смогли претендовать и действующие спасатели, достигшие 40-летнего возраста. Нововведение способствовало сохранению кадров в сфере. Из областного бюджета на ежемесячную надбавку для спасателей было выделено 12 миллионов рублей.

Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области в 2024 году оперативно отработали и провели 1181 аварийно-спасательное мероприятие. Им удалось спасти 1062 человека, добавил Губанов.

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В Челябинской области в 2024 году ежемесячную выплату получили 63 спасателя, из них 49 человек — действующие сотрудники. Об этом рассказал Евгений Губанов, первый зампредседателя комитета ЗСО по экологии и природопользованию. «В 2024 году ежемесячную денежную выплату получали 63 спасателя, из которых 14 человек ранее работали в поисково-спасательной службе Челябинской области, а 49 продолжают трудиться в настоящее время. Все они принимали участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщил Губанов, слова которого цитирует пресс-служба ЗСО Челябинской области. Изменения в закон «Об аварийно-спасательных службах Челябинской области» были внесены в 2020 году. Тогда на ежемесячную выплату могли претендовать спасатели, которые по состоянию здоровья не могут продолжать работать в службе, но имеют стаж в 15 лет и достигли 40-летнего возраста. В 2023 году по инициативе губернатора Алексея Текслера в закон внесли изменения, касающиеся пригодности к работе по состоянию здоровья. На выплату смогли претендовать и действующие спасатели, достигшие 40-летнего возраста. Нововведение способствовало сохранению кадров в сфере. Из областного бюджета на ежемесячную надбавку для спасателей было выделено 12 миллионов рублей. Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области в 2024 году оперативно отработали и провели 1181 аварийно-спасательное мероприятие. Им удалось спасти 1062 человека, добавил Губанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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