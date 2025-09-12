Челябинскому санаторию запретили зарабатывать на акционерах копированием бумаг

Санаторию «Урал» в Челябинской области запретили брать с акционеров по 500 рублей за каждую страницу скопированного или отправленного на флэшку документа. Как следует из материалов дела, спор инициировали региональные профсоюзы.
«Исковые требования удовлетворить. Признать недействительным решение совета директоров ОАО „Санаторий Урал“ по всем вопросам повестки дня», — заключил суд. Решение имеется в распоряжении URA.RU.
Спор в декабре 2024 года вызвал протокол от 15 ноября. Голосование проводилось заочно. Администрация санатория пыталась заработать, установив тарифы на копирование документации. Для этого решением совета директоров определили повестку дня общего собрания акционеров. Назначенные в повестку дня вопросы суд снял. Истец указывал на чрезмерность оплаты за копирование бумаг.
Принимая решение, арбитраж заметил, что предложенные санаторием меры необоснованно ограничили права акционеров на доступ к информации о деятельности общества. Причем решение принималось в условиях корпоративного конфликта между профсоюзами и руководителем санатория Галиной Селяниной.
Санаторий работает в селе Хомутинино. В акционерном обществе 44% акций принадлежит Федерации профсоюзов Челябинской области. Пакет акций федерация выставила на продажу.
Это не первый процесс, выигранный профсоюзами. В мае федерация смогла отменить решение об установлении зарплаты Селяниной в 1,2 миллиона рублей. Тем же решением арбитражный суд отказал в доходе, равном 250 тысячам рублей ежемесячно, который директор собиралась платить копировальщику документов.
При подготовке материала URA.RU направило запросы к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы, если поступят.
