Ярко-зеленые стоки, стекавшие в реку Миасс в Челябинске, поблизости от улицы Университетская набережная, являются специальным красителем, который используется для изучения путей движения подземных вод и выявления протечек в коммунальных системах. Об этом, отвечая на жалобы жителей, в своем telegram-канале написал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«Это краситель „Уранин-А“ из динатриевой соли флуоресцеина, который используют коммунальные службы для поиска утечек. Он экологичен и абсолютно безопасен для природы и окружающей среды», — сообщил Безруков.
Эколог уточнил, что уранин также применяется для подкрашивания шампуней, пен и солей для ванн, а также для окрашивания воды в декоративных водоемах и аквариумах. Кроме того, этот краситель добавляют в спасательные жилеты: при попадании их в воду образуется яркое пятно, заметное с воздуха.
Как сообщало URA.RU, ранее челябинские экологи определили причины хронического загрязнения реки Миасс нефтепродуктами. Основным предполагаемым виновником называют предприятия железнодорожной отрасли, которые занимаются мойкой грузовых вагонов и грузовых цистерн, стоки которых также попадают в ливневую канализацию.
