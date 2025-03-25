Минобороны упомянули Зеленского в сводке об ударах по России

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Зеленский вновь подтвердил свою недоговороспособность, заявили в МО РФ
Зеленский вновь подтвердил свою недоговороспособность, заявили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России в своей сводке упомянуло главы Украины Владимира Зеленского, обвинив его в недоговороспособности и неуправляемости из-за продолжающихся атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом говорится в заявлении, которое находится в распоряжении URA.RU. 

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность», — говорится в сообщении МО РФ.  В Минобороны подчеркнули, что эти действия свидетельствуют о намерении Киева сорвать любые договоренности, несмотря на заявления Зеленского о поддержке мирных инициатив.

По данным ведомства, 24 марта киевский режим атаковал с помощью дронов инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае, что привело к отключению линии электропередачи «Ростовская АЭС — Тихорецк». Кроме того, в Луганской Народной Республике ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции «Сватово», а в Крыму был перехвачен беспилотник, нацеленный на оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

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Министерство обороны России в своей сводке упомянуло главы Украины Владимира Зеленского, обвинив его в недоговороспособности и неуправляемости из-за продолжающихся атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом говорится в заявлении, которое находится в распоряжении URA.RU.  «Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность», — говорится в сообщении МО РФ.  В Минобороны подчеркнули, что эти действия свидетельствуют о намерении Киева сорвать любые договоренности, несмотря на заявления Зеленского о поддержке мирных инициатив. По данным ведомства, 24 марта киевский режим атаковал с помощью дронов инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае, что привело к отключению линии электропередачи «Ростовская АЭС — Тихорецк». Кроме того, в Луганской Народной Республике ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции «Сватово», а в Крыму был перехвачен беспилотник, нацеленный на оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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