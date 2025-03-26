В МЧС опровергли зарево от беспилотников в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ведомстве сообщили, что сообщений они не получали
В ведомстве сообщили, что сообщений они не получали Фото:

В районе деревни Осенцы и Устиново Пермского округа Пермского края жители услышали хлопки и увидели зарево. Они связали это со следом беспилотников (БПЛА). Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.

«О данном факте нам неизвестно. Сообщений о зареве и хлопках из данных населенных пунктов не поступало», — сообщили в региональном МЧС.

URA.RU также направило запрос в Министерство безопасности Пермского края. Ответ на него ожидается. 

URA.RU сообщало, что после запрета на использование дронов власти в Пермском крае призывают жителей сообщать о появлении беспилотников в небе. За нелегальный запуск БПЛА нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей. Запрет введен с 1 декабря 2022 года. В министерстве территориальной безопасности Прикамья говорили, что решение принято, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов».

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В районе деревни Осенцы и Устиново Пермского округа Пермского края жители услышали хлопки и увидели зарево. Они связали это со следом беспилотников (БПЛА). Об этом они сообщили в редакцию URA.RU. «О данном факте нам неизвестно. Сообщений о зареве и хлопках из данных населенных пунктов не поступало», — сообщили в региональном МЧС. URA.RU также направило запрос в Министерство безопасности Пермского края. Ответ на него ожидается.  URA.RU сообщало, что после запрета на использование дронов власти в Пермском крае призывают жителей сообщать о появлении беспилотников в небе. За нелегальный запуск БПЛА нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей. Запрет введен с 1 декабря 2022 года. В министерстве территориальной безопасности Прикамья говорили, что решение принято, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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