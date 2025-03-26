В МЧС опровергли зарево от беспилотников в Пермском крае

В районе деревни Осенцы и Устиново Пермского округа Пермского края жители услышали хлопки и увидели зарево. Они связали это со следом беспилотников (БПЛА). Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.
«О данном факте нам неизвестно. Сообщений о зареве и хлопках из данных населенных пунктов не поступало», — сообщили в региональном МЧС.
URA.RU также направило запрос в Министерство безопасности Пермского края. Ответ на него ожидается.
URA.RU сообщало, что после запрета на использование дронов власти в Пермском крае призывают жителей сообщать о появлении беспилотников в небе. За нелегальный запуск БПЛА нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей. Запрет введен с 1 декабря 2022 года. В министерстве территориальной безопасности Прикамья говорили, что решение принято, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!