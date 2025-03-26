В Екатеринбурге не могут найти 17-летнюю Екатерину Галиеву, которая бесследно пропала 2 марта. У девочки есть особая примета в виде татуировки линии на левой руке. Об этом рассказали волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Ростом 160 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы под каре. Была одета в светлые джинсы, темную кофту и черную куртку», — пояснили там.
Помимо волонтеров, розыском пропавшей занимается отдел полиции №9. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8(343)356-42-09 или «112», «102».
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