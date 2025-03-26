В Екатеринбурге почти месяц не могут найти загадочно пропавшую девочку. Фото

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У пропавшей есть особая примета (архивное фото)
У пропавшей есть особая примета (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге не могут найти 17-летнюю Екатерину Галиеву, которая бесследно пропала 2 марта. У девочки есть особая примета в виде татуировки линии на левой руке. Об этом рассказали волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Ростом 160 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы под каре. Была одета в светлые джинсы, темную кофту и черную куртку», — пояснили там.

Помимо волонтеров, розыском пропавшей занимается отдел полиции №9. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8(343)356-42-09 или «112», «102».

Последний раз девушку видели в Верх-Исетском районе
Последний раз девушку видели в Верх-Исетском районе
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В Екатеринбурге не могут найти 17-летнюю Екатерину Галиеву, которая бесследно пропала 2 марта. У девочки есть особая примета в виде татуировки линии на левой руке. Об этом рассказали волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Ростом 160 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы под каре. Была одета в светлые джинсы, темную кофту и черную куртку», — пояснили там. Помимо волонтеров, розыском пропавшей занимается отдел полиции №9. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8(343)356-42-09 или «112», «102».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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