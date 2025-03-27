Украинский лидер Владимир Зеленский утратил контроль над определенными частями ВСУ, среди которых националисты и иностранные наемники. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наемников, пребывающих под непосредственным командованием британцев», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости. По его мнению, это серьезно осложняет любые попытки диалога по урегулированию конфликта.
Депутат также подчеркнул, что все попытки вести переговоры с Зеленским о мире бессмысленны. По мнению Шеремета, украинский лидер фокусируется на продолжении военных действий, что помогает ему сохранять власть в своих руках.
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