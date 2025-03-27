Зеленский потерял контроль над частью ВСУ

Депутат Шеремет: Зеленский утратил контроль над националистами и наемниками ВСУ
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Зеленский потерял контроль над наемниками и националистами ВСУ
Зеленский потерял контроль над наемниками и националистами ВСУ Фото:
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Украинский лидер Владимир Зеленский утратил контроль над определенными частями ВСУ, среди которых националисты и иностранные наемники. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наемников, пребывающих под непосредственным командованием британцев», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости. По его мнению, это серьезно осложняет любые попытки диалога по урегулированию конфликта.

Депутат также подчеркнул, что все попытки вести переговоры с Зеленским о мире бессмысленны. По мнению Шеремета, украинский лидер фокусируется на продолжении военных действий, что помогает ему сохранять власть в своих руках.

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Украинский лидер Владимир Зеленский утратил контроль над определенными частями ВСУ, среди которых националисты и иностранные наемники. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наемников, пребывающих под непосредственным командованием британцев», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости. По его мнению, это серьезно осложняет любые попытки диалога по урегулированию конфликта. Депутат также подчеркнул, что все попытки вести переговоры с Зеленским о мире бессмысленны. По мнению Шеремета, украинский лидер фокусируется на продолжении военных действий, что помогает ему сохранять власть в своих руках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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