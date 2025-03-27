В России хотят сделать бесплатным проезд с животными из приютов

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Бесплатный проезд с животными из приюта предлагают сделать на всех видах транспорта
Бесплатный проезд с животными из приюта предлагают сделать на всех видах транспорта Фото:

В России могут ввести бесплатный проезд с животными, взятыми из приютов. Депутаты Георгий Арапов и Ярослав Самылин из партии «Новые люди» предлагают обновить правила перевозок на всех видах транспорта, чтобы решить проблему переполненности приютов и мотивировать россиян забирать оттуда животных. А проезд в общественном транспорте сделать доступнее. 

«Одной из таких мер может стать бесплатный провоз животных из приютов в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта. В настоящее время провоз животных в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта является платным. Реализация указанной меры не повлечет дополнительных расходов бюджетных средств, повысит привлекательность взятия животных из приютов и создаст прецедент для принятия аналогичных мер поддержки граждан», — сказано в обращении. Оно есть в распоряжении URA.RU. 

Депутаты подчеркивают, что предложение о бесплатном проезде с животными может значительно повысить интерес к усыновлению. Они отмечают, что в прошлом году число усыновлений бездомных кошек и собак увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом.

На текущий момент стоимость перевозки животных в России может достигать до 5 тысяч рублей на поезде и начинаться от 2 тысяч рублей на самолете, в зависимости от размера питомца. Отметим, что некоторые российские транспортные компании уже реализуют похожие инициативы для поддержки бездомных животных.

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В России могут ввести бесплатный проезд с животными, взятыми из приютов. Депутаты Георгий Арапов и Ярослав Самылин из партии «Новые люди» предлагают обновить правила перевозок на всех видах транспорта, чтобы решить проблему переполненности приютов и мотивировать россиян забирать оттуда животных. А проезд в общественном транспорте сделать доступнее.  «Одной из таких мер может стать бесплатный провоз животных из приютов в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта. В настоящее время провоз животных в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта является платным. Реализация указанной меры не повлечет дополнительных расходов бюджетных средств, повысит привлекательность взятия животных из приютов и создаст прецедент для принятия аналогичных мер поддержки граждан», — сказано в обращении. Оно есть в распоряжении URA.RU.  Депутаты подчеркивают, что предложение о бесплатном проезде с животными может значительно повысить интерес к усыновлению. Они отмечают, что в прошлом году число усыновлений бездомных кошек и собак увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом. На текущий момент стоимость перевозки животных в России может достигать до 5 тысяч рублей на поезде и начинаться от 2 тысяч рублей на самолете, в зависимости от размера питомца. Отметим, что некоторые российские транспортные компании уже реализуют похожие инициативы для поддержки бездомных животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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