Политолог Блохин: Зеленский будет водить Трампа за нос

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский будет стараться угодить Трампу ради военной помощи
Зеленский будет стараться угодить Трампу ради военной помощи Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский может применять изощренные тактики в своих взаимоотношениях с американским президентом Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить продолжение военной поддержки от Соединенных Штатов. Такой взгляд на ситуацию предложил политолог-американист Константин Блохин.

Его заявление было сделано в контексте комментария профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, который отметил, что Трамп рассматривал использование военной помощи как средство давления на Киев для прекращения боевых действий. «Трудно представить, что Трамп вернется в конгресс, чтобы запросить больше оружия, чтобы мы смогли продолжать поддерживать украинцев», — сказал профессор в эфире YouTube-канала Judging freedom.

«Трамп, обещая Украине гарантии безопасности, хочет вбить клин между Зеленским и украинской элитой <...> Украинский лидер прекрасно понимает это, поэтому собирается ориентироваться на Европу, которая настаивает на продолжении конфликта. Но при этом он будет делать какие-то заявления в пользу Трампа, чтобы продолжать получать американскую военную помощь»,— указал Блохин в разговоре с «Ридусом».

Администрация президента США Дональда Трампа ранее приняла решение о приостановке финансирования новых поставок вооружений на Украину, что ставило под угрозу дальнейшую военную поддержку Киева. В этом контексте украинский лидер Владимир Зеленский сталкивается с необходимостью балансировать между требованиями Трампа прекратить боевые действия и желанием сохранить поддержку со стороны США, при этом пытаясь наладить связи с Европой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер Украины Владимир Зеленский может применять изощренные тактики в своих взаимоотношениях с американским президентом Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить продолжение военной поддержки от Соединенных Штатов. Такой взгляд на ситуацию предложил политолог-американист Константин Блохин. Его заявление было сделано в контексте комментария профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, который отметил, что Трамп рассматривал использование военной помощи как средство давления на Киев для прекращения боевых действий. «Трудно представить, что Трамп вернется в конгресс, чтобы запросить больше оружия, чтобы мы смогли продолжать поддерживать украинцев», — сказал профессор в эфире YouTube-канала Judging freedom. «Трамп, обещая Украине гарантии безопасности, хочет вбить клин между Зеленским и украинской элитой <...> Украинский лидер прекрасно понимает это, поэтому собирается ориентироваться на Европу, которая настаивает на продолжении конфликта. Но при этом он будет делать какие-то заявления в пользу Трампа, чтобы продолжать получать американскую военную помощь»,— указал Блохин в разговоре с «Ридусом». Администрация президента США Дональда Трампа ранее приняла решение о приостановке финансирования новых поставок вооружений на Украину, что ставило под угрозу дальнейшую военную поддержку Киева. В этом контексте украинский лидер Владимир Зеленский сталкивается с необходимостью балансировать между требованиями Трампа прекратить боевые действия и желанием сохранить поддержку со стороны США, при этом пытаясь наладить связи с Европой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...