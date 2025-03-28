Лидер Украины Владимир Зеленский может применять изощренные тактики в своих взаимоотношениях с американским президентом Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить продолжение военной поддержки от Соединенных Штатов. Такой взгляд на ситуацию предложил политолог-американист Константин Блохин.
Его заявление было сделано в контексте комментария профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, который отметил, что Трамп рассматривал использование военной помощи как средство давления на Киев для прекращения боевых действий. «Трудно представить, что Трамп вернется в конгресс, чтобы запросить больше оружия, чтобы мы смогли продолжать поддерживать украинцев», — сказал профессор в эфире YouTube-канала Judging freedom.
«Трамп, обещая Украине гарантии безопасности, хочет вбить клин между Зеленским и украинской элитой <...> Украинский лидер прекрасно понимает это, поэтому собирается ориентироваться на Европу, которая настаивает на продолжении конфликта. Но при этом он будет делать какие-то заявления в пользу Трампа, чтобы продолжать получать американскую военную помощь»,— указал Блохин в разговоре с «Ридусом».
Администрация президента США Дональда Трампа ранее приняла решение о приостановке финансирования новых поставок вооружений на Украину, что ставило под угрозу дальнейшую военную поддержку Киева. В этом контексте украинский лидер Владимир Зеленский сталкивается с необходимостью балансировать между требованиями Трампа прекратить боевые действия и желанием сохранить поддержку со стороны США, при этом пытаясь наладить связи с Европой.
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