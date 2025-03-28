В аэропорту Кольцово на несколько часов задержали выдачу багажа рейсов из Дубая (ОАЭ), Фукуоки (Япония) и Пхукета (Таиланд). Об этом рассказали читатели URA.RU.
«С Фукуоки ждали два часа. 10 часов летели, два часа ждали, народ орет. Чуть не плачут. Мы час ждали, нам начали выдавать, а Дубай прилетел перед нами не выдают, такая толпа», — передает слова очевидицы Светланы скриншот переписки. Вскоре чемоданы из Дубая начали выдавать.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиагавани за комментарием. Представитель Кольцово подтвердил наличие задержки, заявив, что багаж уже выдали.
«Задержка вызвана сдвигом в расписании. Два широкофюзеляжных самолета прибыли позже запланированного», — уточнили в пресс-службе аэропорта.
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