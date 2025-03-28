«Чуть ли не плачут»: в аэропорту Кольцово произошел багажный коллапс. Скрин

В аэропорту Кольцово пассажиры часами ждали багаж
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры с трудом смогли дождаться выдачи багажа
Пассажиры с трудом смогли дождаться выдачи багажа Фото:

В аэропорту Кольцово на несколько часов задержали выдачу багажа рейсов из Дубая (ОАЭ), Фукуоки (Япония) и Пхукета (Таиланд). Об этом рассказали читатели URA.RU.

«С Фукуоки ждали два часа. 10 часов летели, два часа ждали, народ орет. Чуть не плачут. Мы час ждали, нам начали выдавать, а Дубай прилетел перед нами не выдают, такая толпа», — передает слова очевидицы Светланы скриншот переписки. Вскоре чемоданы из Дубая начали выдавать.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиагавани за комментарием. Представитель Кольцово подтвердил наличие задержки, заявив, что багаж уже выдали.

«Задержка вызвана сдвигом в расписании. Два широкофюзеляжных самолета прибыли позже запланированного», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Переписка с обсуждением задержки выдачи багажа
Переписка с обсуждением задержки выдачи багажа
Фото:

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В аэропорту Кольцово на несколько часов задержали выдачу багажа рейсов из Дубая (ОАЭ), Фукуоки (Япония) и Пхукета (Таиланд). Об этом рассказали читатели URA.RU. «С Фукуоки ждали два часа. 10 часов летели, два часа ждали, народ орет. Чуть не плачут. Мы час ждали, нам начали выдавать, а Дубай прилетел перед нами не выдают, такая толпа», — передает слова очевидицы Светланы скриншот переписки. Вскоре чемоданы из Дубая начали выдавать. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиагавани за комментарием. Представитель Кольцово подтвердил наличие задержки, заявив, что багаж уже выдали. «Задержка вызвана сдвигом в расписании. Два широкофюзеляжных самолета прибыли позже запланированного», — уточнили в пресс-службе аэропорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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