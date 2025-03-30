В Госдуме ответили, когда россиянам отключат отопление

В связи с сезонным потеплением в Госдуме напомнили, когда могут отключить отопление. Согласно рекомендациям, отключение происходит обычно в тот момент, когда среднесуточная погодная температура составляет восемь градусов тепла и выше.
«Есть санитарные нормы, в соответствии с которыми отопление можно отключать, если в течение пяти дней среднесуточная температура превышает восемь градусов тепла. Но это только рекомендации», — рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Лентой.ру».
По ее словам, обычно соответствующие решения принимают органы местного самоуправления или региональные власти. Также Разворотнева отметила, что на решение о времени отключения отопления могут влиять различные факторы, включая финансовые соображения и наличие запасов топлива. В некоторых регионах, особенно на севере, стоимость отопления частично компенсируется за счет местных бюджетов, что также учитывается при принятии решений о системе отопления.
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