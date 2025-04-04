В Пермском крае санавиация эвакуировала самого маленького пациента в истории

В Пермском крае летающая скорая помощь впервые за свою историю приняла на борт новорожденного. Ребенку понадобилась срочная медицинская помощь. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Впервые в современной истории летающей скорой помощи на борт был принят самый маленький пациент — новорожденный, появившийся на свет сутки назад. Для эвакуации была привлечена неонатальная реанимационная бригада Краевой клинической больницы. Все прошло успешно. Сейчас маленький пациент и его мама находятся под наблюдением врачей», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Эвакуация новорожденного была необходима из-за выявленной у него патологии, связанной с несовместимостью групп крови его и матери, что требует немедленного лечения в специализированном отделении. Медики приземлились в Чернушке, чтобы забрать новорожденного.
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