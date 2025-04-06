Евросоюз создает препятствия для мирных переговоров о прекращении огня и улучшения отношений между США и Россией. Об этом сообщил обозреватель из Германии Фабиан Шайдлер.
«Как раз в тот момент, когда начались переговоры о прекращении огня и разрядка между Вашингтоном и Москвой становится очевидной, ЕС чинит препятствия мирному процессу везде, где только может», — написал Шайдлер в газете Berliner Zeitung. Он также раскритиковал заявления европейской элиты о необходимости победы Украины, отметив, что это только усугубляет ситуацию.
По мнению обозревателя, постоянные утверждения о возможной победе Украины не основаны на реалистичных предпосылках, а европейские лидеры не только не предпринимают эффективных дипломатических шагов, но и подрывают текущие переговоры. Такая позиция, по словам Шайдлера, дискредитирует сам Евросоюз и усиливает напряженность в регионе.
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