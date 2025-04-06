«Срывают переговоры»: в Германии сделали неожиданное признание по Украине

BZ: Евросоюз препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине
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В ФРГ заявили, что ЕС всячески стремится сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине
В ФРГ заявили, что ЕС всячески стремится сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Евросоюз создает препятствия для мирных переговоров о прекращении огня и улучшения отношений между США и Россией. Об этом сообщил обозреватель из Германии Фабиан Шайдлер.

«Как раз в тот момент, когда начались переговоры о прекращении огня и разрядка между Вашингтоном и Москвой становится очевидной, ЕС чинит препятствия мирному процессу везде, где только может», — написал Шайдлер в газете Berliner Zeitung. Он также раскритиковал заявления европейской элиты о необходимости победы Украины, отметив, что это только усугубляет ситуацию.

По мнению обозревателя, постоянные утверждения о возможной победе Украины не основаны на реалистичных предпосылках, а европейские лидеры не только не предпринимают эффективных дипломатических шагов, но и подрывают текущие переговоры. Такая позиция, по словам Шайдлера, дискредитирует сам Евросоюз и усиливает напряженность в регионе.

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Евросоюз создает препятствия для мирных переговоров о прекращении огня и улучшения отношений между США и Россией. Об этом сообщил обозреватель из Германии Фабиан Шайдлер. «Как раз в тот момент, когда начались переговоры о прекращении огня и разрядка между Вашингтоном и Москвой становится очевидной, ЕС чинит препятствия мирному процессу везде, где только может», — написал Шайдлер в газете Berliner Zeitung. Он также раскритиковал заявления европейской элиты о необходимости победы Украины, отметив, что это только усугубляет ситуацию. По мнению обозревателя, постоянные утверждения о возможной победе Украины не основаны на реалистичных предпосылках, а европейские лидеры не только не предпринимают эффективных дипломатических шагов, но и подрывают текущие переговоры. Такая позиция, по словам Шайдлера, дискредитирует сам Евросоюз и усиливает напряженность в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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