09 апреля 2025

Челябинские дети на выходных встретятся с гонщицей и узнают секреты камнерезов. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Новоуральска, Свердловская область, минералы, ступка, пестик, приготовление краски, азурит, уральский камень
Детей научат работать с самоцветами Фото:

В Челябинске на выходных, 12 и 13 апреля, родители смогут отправить своих детей в виртуальный мир Minecraft и программирования. Кроме того, юные жители смогут познакомиться с тайнами камнерезного искусства, встретиться с автогонщицей, а также отметить День космонавтики. О том, как развлечься на этой неделе — в материале URA.RU.

Шаг в мир компьютерных игр (6+)

Хакер, IT (иллюстрации)
Базовые навыки программирования получат дети на бесплатном занятии
Фото:

Компьютерная академия «Топ» 12 апреля в 12:00 зовет детей на бесплатный практический урок, посвященный созданию игр на популярной платформе Roblox. Ребята узнают, чем игра Roblox отличается от Minecraft, разберут стили и игровые механики, научатся создавать героев, а также освоят некоторые навыки программирования. Для участия необходима регистрация.

Всюду Чудо Парк 13 апреля предлагает окунуться в мир кубиков — Minecraft. Юным геймерам предстоит отправиться в захватывающее приключение и помочь Стиву и Криперу вернуться в свой мир. Стоимость участия — от 890 до 1100 рублей.

Встреча с автогонщицей (6+)

Для мечтающих о скорости и приключениях ресторан «Белочка» 13 апреля устроит встречу с автогонщицей. Она проведет тематические игры и танцы. Развлекательная программа бесплатная для посетителей ресторана. Начало мероприятия — в 15:00.

Кошачий мастер-класс (6+)

Мастерская одежды. Тюмень
Мастер-класс пройдет среди постояльцев кафе — котиков
Фото:

В котокафе «Мягкие лапки» 12 апреля в 13:00 и 14:00 пройдет творческий мастер-класс. Дети создадут и раскрасят милый значок в виде кошачьей мордочки, который станет отличным сувениром или украшением. Стоимость участия — 400 рублей, продолжительность занятия — 40 минут.

Магия камня (6+)

Проект «Айда со мной» 13 апреля в 11:00 предлагает жителям отправиться на экскурсию в камнерезную мастерскую. Участники узнают об истории искусства, увидят, как работают мастера, и даже попробуют себя в роли камнерезов, создав уникальный сувенир — магнит из самоцветов. Цена — от 900 рублей. Дети могут посетить экскурсию только с родителями.

«Поехали!»

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открывают масштабную экспозицию «На службе здоровья!» Москва
Путешествие на МКС устроят в библиотеке Пушкина
Фото:

Библиотека имени Пушкина 12 апреля в 13:00 превратится в настоящий космодром. В программе праздничных мероприятий: лекция «Искусство — ты просто космос», мастер-классы по изготовлению космического сургуча, рисованию комиксов и созданию звезд. Также ребят ждет квиз, косплей-дефиле, настольные игры и возможность отправиться в виртуальное путешествие на МКС с помощью VR-очков. Вход свободный. (12+)

На праздновании Дня рождения ТРК «Космос» 13 апреля в 16:00 гостей ждут выступления кавер-группы YUPI, танцы, розыгрыши и квест. Вход свободный. (0+)

В День космонавтики, 12 апреля, Челябинск наполнится праздничными мероприятиями, которые охватят все возраста. В парках имени Терешковой и Тищенко горожан ждут развлекательные программы, веселые конкурсы и семейные активности. Для самых юных жителей подготовлены творческие мастер-классы, а для взрослых — тематические вечеринки и даже спортивный забег. Подробности — в афише URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на выходных, 12 и 13 апреля, родители смогут отправить своих детей в виртуальный мир Minecraft и программирования. Кроме того, юные жители смогут познакомиться с тайнами камнерезного искусства, встретиться с автогонщицей, а также отметить День космонавтики. О том, как развлечься на этой неделе — в материале URA.RU. Компьютерная академия «Топ» 12 апреля в 12:00 зовет детей на бесплатный практический урок, посвященный созданию игр на популярной платформе Roblox. Ребята узнают, чем игра Roblox отличается от Minecraft, разберут стили и игровые механики, научатся создавать героев, а также освоят некоторые навыки программирования. Для участия необходима регистрация. Всюду Чудо Парк 13 апреля предлагает окунуться в мир кубиков — Minecraft. Юным геймерам предстоит отправиться в захватывающее приключение и помочь Стиву и Криперу вернуться в свой мир. Стоимость участия — от 890 до 1100 рублей. Для мечтающих о скорости и приключениях ресторан «Белочка» 13 апреля устроит встречу с автогонщицей. Она проведет тематические игры и танцы. Развлекательная программа бесплатная для посетителей ресторана. Начало мероприятия — в 15:00. В котокафе «Мягкие лапки» 12 апреля в 13:00 и 14:00 пройдет творческий мастер-класс. Дети создадут и раскрасят милый значок в виде кошачьей мордочки, который станет отличным сувениром или украшением. Стоимость участия — 400 рублей, продолжительность занятия — 40 минут. Проект «Айда со мной» 13 апреля в 11:00 предлагает жителям отправиться на экскурсию в камнерезную мастерскую. Участники узнают об истории искусства, увидят, как работают мастера, и даже попробуют себя в роли камнерезов, создав уникальный сувенир — магнит из самоцветов. Цена — от 900 рублей. Дети могут посетить экскурсию только с родителями. Библиотека имени Пушкина 12 апреля в 13:00 превратится в настоящий космодром. В программе праздничных мероприятий: лекция «Искусство — ты просто космос», мастер-классы по изготовлению космического сургуча, рисованию комиксов и созданию звезд. Также ребят ждет квиз, косплей-дефиле, настольные игры и возможность отправиться в виртуальное путешествие на МКС с помощью VR-очков. Вход свободный. (12+) На праздновании Дня рождения ТРК «Космос» 13 апреля в 16:00 гостей ждут выступления кавер-группы YUPI, танцы, розыгрыши и квест. Вход свободный. (0+) В День космонавтики, 12 апреля, Челябинск наполнится праздничными мероприятиями, которые охватят все возраста. В парках имени Терешковой и Тищенко горожан ждут развлекательные программы, веселые конкурсы и семейные активности. Для самых юных жителей подготовлены творческие мастер-классы, а для взрослых — тематические вечеринки и даже спортивный забег. Подробности — в афише URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...