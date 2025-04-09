В Челябинске на выходных, 12 и 13 апреля, родители смогут отправить своих детей в виртуальный мир Minecraft и программирования. Кроме того, юные жители смогут познакомиться с тайнами камнерезного искусства, встретиться с автогонщицей, а также отметить День космонавтики. О том, как развлечься на этой неделе — в материале URA.RU.
Шаг в мир компьютерных игр (6+)
Компьютерная академия «Топ» 12 апреля в 12:00 зовет детей на бесплатный практический урок, посвященный созданию игр на популярной платформе Roblox. Ребята узнают, чем игра Roblox отличается от Minecraft, разберут стили и игровые механики, научатся создавать героев, а также освоят некоторые навыки программирования. Для участия необходима регистрация.
Всюду Чудо Парк 13 апреля предлагает окунуться в мир кубиков — Minecraft. Юным геймерам предстоит отправиться в захватывающее приключение и помочь Стиву и Криперу вернуться в свой мир. Стоимость участия — от 890 до 1100 рублей.
Встреча с автогонщицей (6+)
Для мечтающих о скорости и приключениях ресторан «Белочка» 13 апреля устроит встречу с автогонщицей. Она проведет тематические игры и танцы. Развлекательная программа бесплатная для посетителей ресторана. Начало мероприятия — в 15:00.
Кошачий мастер-класс (6+)
В котокафе «Мягкие лапки» 12 апреля в 13:00 и 14:00 пройдет творческий мастер-класс. Дети создадут и раскрасят милый значок в виде кошачьей мордочки, который станет отличным сувениром или украшением. Стоимость участия — 400 рублей, продолжительность занятия — 40 минут.
Магия камня (6+)
Проект «Айда со мной» 13 апреля в 11:00 предлагает жителям отправиться на экскурсию в камнерезную мастерскую. Участники узнают об истории искусства, увидят, как работают мастера, и даже попробуют себя в роли камнерезов, создав уникальный сувенир — магнит из самоцветов. Цена — от 900 рублей. Дети могут посетить экскурсию только с родителями.
«Поехали!»
Библиотека имени Пушкина 12 апреля в 13:00 превратится в настоящий космодром. В программе праздничных мероприятий: лекция «Искусство — ты просто космос», мастер-классы по изготовлению космического сургуча, рисованию комиксов и созданию звезд. Также ребят ждет квиз, косплей-дефиле, настольные игры и возможность отправиться в виртуальное путешествие на МКС с помощью VR-очков. Вход свободный. (12+)
На праздновании Дня рождения ТРК «Космос» 13 апреля в 16:00 гостей ждут выступления кавер-группы YUPI, танцы, розыгрыши и квест. Вход свободный. (0+)
В День космонавтики, 12 апреля, Челябинск наполнится праздничными мероприятиями, которые охватят все возраста. В парках имени Терешковой и Тищенко горожан ждут развлекательные программы, веселые конкурсы и семейные активности. Для самых юных жителей подготовлены творческие мастер-классы, а для взрослых — тематические вечеринки и даже спортивный забег. Подробности — в афише URA.RU.
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