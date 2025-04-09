Челябинские дети на выходных встретятся с гонщицей и узнают секреты камнерезов. Афиша

10 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Детей научат работать с самоцветами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске на выходных, 12 и 13 апреля, родители смогут отправить своих детей в виртуальный мир Minecraft и программирования. Кроме того, юные жители смогут познакомиться с тайнами камнерезного искусства, встретиться с автогонщицей, а также отметить День космонавтики. О том, как развлечься на этой неделе — в материале URA.RU. Шаг в мир компьютерных игр (6+) Базовые навыки программирования получат дети на бесплатном занятии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компьютерная академия «Топ» 12 апреля в 12:00 зовет детей на бесплатный практический урок, посвященный созданию игр на популярной платформе Roblox. Ребята узнают, чем игра Roblox отличается от Minecraft, разберут стили и игровые механики, научатся создавать героев, а также освоят некоторые навыки программирования. Для участия необходима регистрация. Всюду Чудо Парк 13 апреля предлагает окунуться в мир кубиков — Minecraft. Юным геймерам предстоит отправиться в захватывающее приключение и помочь Стиву и Криперу вернуться в свой мир. Стоимость участия — от 890 до 1100 рублей. Встреча с автогонщицей (6+) Для мечтающих о скорости и приключениях ресторан «Белочка» 13 апреля устроит встречу с автогонщицей. Она проведет тематические игры и танцы. Развлекательная программа бесплатная для посетителей ресторана. Начало мероприятия — в 15:00. Кошачий мастер-класс (6+) Мастер-класс пройдет среди постояльцев кафе — котиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В котокафе «Мягкие лапки» 12 апреля в 13:00 и 14:00 пройдет творческий мастер-класс. Дети создадут и раскрасят милый значок в виде кошачьей мордочки, который станет отличным сувениром или украшением. Стоимость участия — 400 рублей, продолжительность занятия — 40 минут. Магия камня (6+) Проект «Айда со мной» 13 апреля в 11:00 предлагает жителям отправиться на экскурсию в камнерезную мастерскую. Участники узнают об истории искусства, увидят, как работают мастера, и даже попробуют себя в роли камнерезов, создав уникальный сувенир — магнит из самоцветов. Цена — от 900 рублей. Дети могут посетить экскурсию только с родителями. «Поехали!» Путешествие на МКС устроят в библиотеке Пушкина Фото: Георгий Бергал © URA.RU Библиотека имени Пушкина 12 апреля в 13:00 превратится в настоящий космодром. В программе праздничных мероприятий: лекция «Искусство — ты просто космос», мастер-классы по изготовлению космического сургуча, рисованию комиксов и созданию звезд. Также ребят ждет квиз, косплей-дефиле, настольные игры и возможность отправиться в виртуальное путешествие на МКС с помощью VR-очков. Вход свободный. (12+) На праздновании Дня рождения ТРК «Космос» 13 апреля в 16:00 гостей ждут выступления кавер-группы YUPI, танцы, розыгрыши и квест. Вход свободный. (0+) В День космонавтики, 12 апреля, Челябинск наполнится праздничными мероприятиями, которые охватят все возраста. В парках имени Терешковой и Тищенко горожан ждут развлекательные программы, веселые конкурсы и семейные активности. Для самых юных жителей подготовлены творческие мастер-классы, а для взрослых — тематические вечеринки и даже спортивный забег. Подробности — в афише URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 12 и 13 апреля, родители смогут отправить своих детей в виртуальный мир Minecraft и программирования. Кроме того, юные жители смогут познакомиться с тайнами камнерезного искусства, встретиться с автогонщицей, а также отметить День космонавтики. О том, как развлечься на этой неделе — в материале URA.RU. Компьютерная академия «Топ» 12 апреля в 12:00 зовет детей на бесплатный практический урок, посвященный созданию игр на популярной платформе Roblox. Ребята узнают, чем игра Roblox отличается от Minecraft, разберут стили и игровые механики, научатся создавать героев, а также освоят некоторые навыки программирования. Для участия необходима регистрация. Всюду Чудо Парк 13 апреля предлагает окунуться в мир кубиков — Minecraft. Юным геймерам предстоит отправиться в захватывающее приключение и помочь Стиву и Криперу вернуться в свой мир. Стоимость участия — от 890 до 1100 рублей. Для мечтающих о скорости и приключениях ресторан «Белочка» 13 апреля устроит встречу с автогонщицей. Она проведет тематические игры и танцы. Развлекательная программа бесплатная для посетителей ресторана. Начало мероприятия — в 15:00. В котокафе «Мягкие лапки» 12 апреля в 13:00 и 14:00 пройдет творческий мастер-класс. Дети создадут и раскрасят милый значок в виде кошачьей мордочки, который станет отличным сувениром или украшением. Стоимость участия — 400 рублей, продолжительность занятия — 40 минут. Проект «Айда со мной» 13 апреля в 11:00 предлагает жителям отправиться на экскурсию в камнерезную мастерскую. Участники узнают об истории искусства, увидят, как работают мастера, и даже попробуют себя в роли камнерезов, создав уникальный сувенир — магнит из самоцветов. Цена — от 900 рублей. Дети могут посетить экскурсию только с родителями. Библиотека имени Пушкина 12 апреля в 13:00 превратится в настоящий космодром. В программе праздничных мероприятий: лекция «Искусство — ты просто космос», мастер-классы по изготовлению космического сургуча, рисованию комиксов и созданию звезд. Также ребят ждет квиз, косплей-дефиле, настольные игры и возможность отправиться в виртуальное путешествие на МКС с помощью VR-очков. Вход свободный. (12+) На праздновании Дня рождения ТРК «Космос» 13 апреля в 16:00 гостей ждут выступления кавер-группы YUPI, танцы, розыгрыши и квест. Вход свободный. (0+) В День космонавтики, 12 апреля, Челябинск наполнится праздничными мероприятиями, которые охватят все возраста. В парках имени Терешковой и Тищенко горожан ждут развлекательные программы, веселые конкурсы и семейные активности. Для самых юных жителей подготовлены творческие мастер-классы, а для взрослых — тематические вечеринки и даже спортивный забег. Подробности — в афише URA.RU.