Водитель легкового автомобиля скончался
В ХМАО на трассе под Мегионом произошло смертельное ДТП с большегрузом. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не заметил грузовик из-за отключенных габаритных огней. В результате аварии водитель легковушки скончался, передают очевидцы.
«Смертельная авария под Мегионом. Предположительно, все из-за водителя спецтехники, у которого не горели габаритные огни. Ночью в него влетел легковой автомобиль… Погиб водитель легковой», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск»
URA.RU направило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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