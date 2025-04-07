07 апреля 2025

В ХМАО произошло смертельное ДТП из-за отключенных габаритных огней грузовика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легкового автомобиля скончался
Водитель легкового автомобиля скончался Фото:

В ХМАО на трассе под Мегионом произошло смертельное ДТП с большегрузом. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не заметил грузовик из-за отключенных габаритных огней. В результате аварии водитель легковушки скончался, передают очевидцы.

«Смертельная авария под Мегионом. Предположительно, все из-за водителя спецтехники, у которого не горели габаритные огни. Ночью в него влетел легковой автомобиль… Погиб водитель легковой», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск»

URA.RU направило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В ХМАО на трассе под Мегионом произошло смертельное ДТП с большегрузом. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не заметил грузовик из-за отключенных габаритных огней. В результате аварии водитель легковушки скончался, передают очевидцы. «Смертельная авария под Мегионом. Предположительно, все из-за водителя спецтехники, у которого не горели габаритные огни. Ночью в него влетел легковой автомобиль… Погиб водитель легковой», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск» URA.RU направило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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