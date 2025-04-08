Против погромщика с топором в Челябинске возбудили уголовные дела

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия
В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия Фото:

В Челябинске возбуждены уголовные дела против 36-летнего мужчины, устроившего погром в продуктовом магазине Ленинского района. Злоумышленник, вооружившись топором, разгромил торговый объект и угрожал сотруднице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

«Мужчина, вооружившись топором, высказывал угрозы в адрес его сотрудницы, ранее ему знакомой. По результатам проведенного расследования против нападавшего возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — отмечает пресс-служба ведомства. 

Инцидент произошел в магазине на улице Василевского. Когда продавщица попыталась вызвать правоохранительные органы, агрессивный мужчина начал громить магазин и угрожал убить сотрудницу магазина. 

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В Челябинске возбуждены уголовные дела против 36-летнего мужчины, устроившего погром в продуктовом магазине Ленинского района. Злоумышленник, вооружившись топором, разгромил торговый объект и угрожал сотруднице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.  «Мужчина, вооружившись топором, высказывал угрозы в адрес его сотрудницы, ранее ему знакомой. По результатам проведенного расследования против нападавшего возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — отмечает пресс-служба ведомства.  Инцидент произошел в магазине на улице Василевского. Когда продавщица попыталась вызвать правоохранительные органы, агрессивный мужчина начал громить магазин и угрожал убить сотрудницу магазина. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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