В Челябинске сорвалось мужское шоу с дождем

В Челябинске отменили мужское танцевальное шоу с дождем «Повелители Стихии», которое должно было пройти 11 апреля. Об этом сообщили на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Танцевальное шоу с дождем „Повелители Стихии“, запланированное на 11 апреля, отменено. Приносим извинения за причиненные неудобства», — отметили на сайте ГЗК.
Ранее это шоу, обещавшее феерию хореографии, вокала и спецэффектов, уже переносили с января на апрель. Стоимость билетов начиналась от 1,8 тысячи рублей. Однако их продажа через электронные сервисы уже заблокирована. Причины отмены не уточняются.
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