08 апреля 2025

В Челябинске сорвалось мужское шоу с дождем

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске не состоится мужское шоу, которое было перенесено с января
В Челябинске не состоится мужское шоу, которое было перенесено с января Фото:

В Челябинске отменили мужское танцевальное шоу с дождем «Повелители Стихии», которое должно было пройти 11 апреля. Об этом сообщили на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Танцевальное шоу с дождем „Повелители Стихии“, запланированное на 11 апреля, отменено. Приносим извинения за причиненные неудобства», — отметили на сайте ГЗК.

Ранее это шоу, обещавшее феерию хореографии, вокала и спецэффектов, уже переносили с января на апрель. Стоимость билетов начиналась от 1,8 тысячи рублей. Однако их продажа через электронные сервисы уже заблокирована. Причины отмены не уточняются.

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В Челябинске отменили мужское танцевальное шоу с дождем «Повелители Стихии», которое должно было пройти 11 апреля. Об этом сообщили на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Танцевальное шоу с дождем „Повелители Стихии“, запланированное на 11 апреля, отменено. Приносим извинения за причиненные неудобства», — отметили на сайте ГЗК. Ранее это шоу, обещавшее феерию хореографии, вокала и спецэффектов, уже переносили с января на апрель. Стоимость билетов начиналась от 1,8 тысячи рублей. Однако их продажа через электронные сервисы уже заблокирована. Причины отмены не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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