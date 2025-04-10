Алферова не могут похоронить почти месяц: что известно об актере, сыгравшим в «Солнечном ударе»

В возрасте 58 лет умер актер театра и кино Владимир Алферов. Одна из самых известных его ролей была в фильме режиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар». Актер ушел из жизни еще 13 марта. Биография Алферова, а также почему его не могут похоронить уже несколько недель — в материале URA.RU.
Жизненный путь актера
Алферов родился 29 мая 1966 года. Он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После обучения руководил Театром-студией «На Дворянской». Помимо этого, он возглавлял собственный проект «Одесская Киноакадемия». Алферов играл не только в театре, но также был режиссером и педагогом. Он самостоятельно придумал и разработал собственную актерскую систему.
Фильмография
Свою карьеру на большом экране актер начал в 2013 году, снимаясь в кино и сериалах. Наибольшую известность у зрителя ему принесла роль в картине Никиты Михалкова «Солнечный удар» — там он сыграл пленного белогвардейца. Помимо этого, Алферов участвовал и в других проекта для российского телевидения: «Гордиев узел», «Сын за отца», «Черные кошки», «Спецотряд „Шторм“, „Бык и Шпиндель“, „Я — Ангина!“ и „Тайна темной комнаты“.
Смерть и проблема с захоронением тела
Алферов скончался 13 марта в городе Благоевград (Болгария). По сообщениям в СМИ — от остановки сердца. Однако тело актера до сих пор не погребено. Причина: отсутствие родственников. Вот уже на протяжении нескольких недель друзья усопшего ищут их. Муниципалитет Благоевграда даже направил запрос в Узбекистан — у Алферова было гражданство этой республики. Друзья актера надеются, что смогут найти хоть кого-то близкого ему, чтобы похоронить со всеми почестями, передает ИА Регнум.
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