Умер актер из «Солнечного удара» Владимир Алферов

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Алферов умер еще 13 марта от остановки сердца
Алферов умер еще 13 марта от остановки сердца Фото:

На 59-м году жизни ушел из жизни актер Владимир Алферов. Среди известных фильмов, где он играл, — «Солнечный удар». Об этом сообщили журналисты.

«Сегодня стало известно о смерти Владимира Алферова. Сердце артиста остановилось 13 марта», — передает The Voice Mag.

Владимир Алферов родился 29 мая 1966 года. После обучения в ЛГИТМиК он стал руководителем Театра-студии «На Дворянской» и основал проект «Одесская Киноакадемия», где разработал собственную систему актерского мастерства. Кинематографическая дебют Алферова состоялся в 2013 году — он исполнил роль пленного белогвардейца в фильме режиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар». Среди прочих работ актера: «Сын за отца», «Гордиев узел» и «Черные кошки».

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На 59-м году жизни ушел из жизни актер Владимир Алферов. Среди известных фильмов, где он играл, — «Солнечный удар». Об этом сообщили журналисты. «Сегодня стало известно о смерти Владимира Алферова. Сердце артиста остановилось 13 марта», — передает The Voice Mag. Владимир Алферов родился 29 мая 1966 года. После обучения в ЛГИТМиК он стал руководителем Театра-студии «На Дворянской» и основал проект «Одесская Киноакадемия», где разработал собственную систему актерского мастерства. Кинематографическая дебют Алферова состоялся в 2013 году — он исполнил роль пленного белогвардейца в фильме режиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар». Среди прочих работ актера: «Сын за отца», «Гордиев узел» и «Черные кошки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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