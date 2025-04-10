Умер актер из «Солнечного удара» Владимир Алферов

На 59-м году жизни ушел из жизни актер Владимир Алферов. Среди известных фильмов, где он играл, — «Солнечный удар». Об этом сообщили журналисты.
«Сегодня стало известно о смерти Владимира Алферова. Сердце артиста остановилось 13 марта», — передает The Voice Mag.
Владимир Алферов родился 29 мая 1966 года. После обучения в ЛГИТМиК он стал руководителем Театра-студии «На Дворянской» и основал проект «Одесская Киноакадемия», где разработал собственную систему актерского мастерства. Кинематографическая дебют Алферова состоялся в 2013 году — он исполнил роль пленного белогвардейца в фильме режиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар». Среди прочих работ актера: «Сын за отца», «Гордиев узел» и «Черные кошки».
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