Китайские автомобили на вторичном рынке Челябинска дешевеют меньше остальных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китайские автомобили увеличили долю на вторичном рынке
Китайские автомобили увеличили долю на вторичном рынке Фото:

Автомобили китайских марок дешевеют не так быстро, как машины производителей из других стран. Об этом говорят результаты исследования экспертов рынка.

«В марте модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,19 миллиона рублей, что лишь на 2% ниже прошлогодних значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей зафиксирована на уровне — 2,39 миллиона рублей, это на 6% меньше, чем год назад», — сообщается в исследовании Авто.ру Оценка.

Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в России с начала зимы существенно не изменилась и составила 718 тысяч рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее. Средние цены подержанных автомобилей в Челябинской области за месяц остались на уровне февраля и составили 1,3 миллиона рублей.

Эксперты назвали и автомобили, которые подорожали. Volkswagen Golf в регионе в марте в среднем стоил 1,27 миллиона рублей, что на 16,2% дороже, чем год назад. Вторую строчку в списке занимает Kia Sorento (10,1%; 2,16 миллиона рублей). На третьем месте — BMW 5 серии (4,3%; 3,77 миллиона рублей). Замыкают рейтинг Volkswagen Touareg (4,2%; 2,14 миллиона рублей) и Kia Cerato (3,6%; 915 тысяч рублей). Автомобили, которые больше других потеряли в цене — Mercedes-Benz E-Класса (-9,5%; 3,5 миллиона рублей), Renault Sandero (-8,8%; 611 тысяч рублей) и Ford Mondeo (-8,2%; 885 тысяч рублей).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автомобили китайских марок дешевеют не так быстро, как машины производителей из других стран. Об этом говорят результаты исследования экспертов рынка. «В марте модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,19 миллиона рублей, что лишь на 2% ниже прошлогодних значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей зафиксирована на уровне — 2,39 миллиона рублей, это на 6% меньше, чем год назад», — сообщается в исследовании Авто.ру Оценка. Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в России с начала зимы существенно не изменилась и составила 718 тысяч рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее. Средние цены подержанных автомобилей в Челябинской области за месяц остались на уровне февраля и составили 1,3 миллиона рублей. Эксперты назвали и автомобили, которые подорожали. Volkswagen Golf в регионе в марте в среднем стоил 1,27 миллиона рублей, что на 16,2% дороже, чем год назад. Вторую строчку в списке занимает Kia Sorento (10,1%; 2,16 миллиона рублей). На третьем месте — BMW 5 серии (4,3%; 3,77 миллиона рублей). Замыкают рейтинг Volkswagen Touareg (4,2%; 2,14 миллиона рублей) и Kia Cerato (3,6%; 915 тысяч рублей). Автомобили, которые больше других потеряли в цене — Mercedes-Benz E-Класса (-9,5%; 3,5 миллиона рублей), Renault Sandero (-8,8%; 611 тысяч рублей) и Ford Mondeo (-8,2%; 885 тысяч рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...