Какие праздники отмечаются 12 апреля 2025: история, традиции, что нельзя делать

В субботу, 12 апреля 2025, года отмечается сразу несколько важных праздников: Международный день авиации и космонавтики, Международный день хомяка, Лазарева суббота в православной традиции и народный праздник Иван Лествичник. Некоторые из этих дат имеют многовековую историю, другие появились сравнительно недавно. Особенное внимание в этот день приковано к космической тематике — весь мир вспоминает о первом полете человека в космос, совершенном Юрием Гагариным в 1961 году. Подробнее о истории и традициях этих праздников — в материале URA.RU.
Православные праздники 12 апреля 2025
Лазарева суббота
12 апреля 2025 года православные христиане отмечают Лазареву субботу — важное событие, выпадающее на шестую неделю Великого поста, перед Вербным воскресеньем. В этот день Церковь вспоминает чудо воскрешения праведного Лазаря, совершенное Иисусом Христом.
История этого праздника имеет глубокие корни — само торжество установлено с древних времен, а общецерковным оно стало в IV веке. Суть события описана в Евангелии: Лазарь, друг Христа, заболел и умер. Когда Иисус пришел в Вифанию, Лазарь уже четыре дня как был похоронен. Христос велел отвалить камень от пещеры, где лежало тело, и воззвал к умершему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.
Церковь почитает это чудо как одно из важнейших знамений, совершенных Иисусом за время его земного пути. Воскрешение Лазаря символизирует власть Господа над жизнью и смертью, а также дает верующим надежду на грядущее воскресение всех, кто верует во Христа.
В этот день в храмах священнослужители облачаются в белые одежды, символизирующие божественный свет. На богослужении вспоминают чудо воскрешения Лазаря и читают молитвы об усопших — в знак связи живых с ушедшими и веры в жизнь вечную.
Также 12 апреля 2025 года православные вспоминают святителя Софрония, епископа Иркутского, известного своими подвижническими трудами в Сибири. Он был причислен к лику святых в 1918 году.
Народный праздник 12 апреля
Иван Лествичник
В народном календаре 12 апреля отмечается день Ивана Лествичника. Название происходит от имени христианского богослова и философа Иоанна Лествичника, жившего в VI-VII веках и создавшего знаменитую «Лествицу» — руководство к нравственному самосовершенствованию, где 30 добродетелей представлены в виде ступеней, по которым христианин должен восходить к духовному совершенству.
В этот день на Руси было принято печь особое обрядовое печенье — лесенки. Их готовили из теста, формируя две параллельные «колбаски», между которыми укладывали пирожки, символизирующие ступени. Важно было испечь по одной лесенке для каждого члена семьи — считалось, что это принесет домочадцам здоровье. По традиции это печенье приносили в церковь для окропления святой водой.
День Ивана Лествичника также был связан с поверьями о домовом. Считалось, что в эту ночь домовой «бесится» и может не узнать своих домашних. Объясняли это по-разному: в одних регионах верили, что с домового сходит старая шкура, в других — что он собирается жениться на ведьме. Чтобы избежать неприятностей, с заходом солнца крестьяне запирали скот в хлеву, а сами сидели в избе, не подходя даже к окнам.
Что можно и нельзя делать 12 апреля: приметы и традиции
В Лазареву субботу, несмотря на продолжающийся Великий пост, разрешается употреблять рыбную икру. На Руси в этот день традиционно готовили постную кашу и выпекали сдобу в форме лестниц, которой угощали каждого члена семьи.
Согласно народным традициям 12 апреля рекомендуется:
- Варить постную кашу
- Печь обрядовые лесенки из теста
- Надевать яркую одежду
- Собирать веточки вербы, чтобы освятить их в храме
Запреты этого дня включают:
- Без крайней необходимости выходить из дома вечером
- Долго смотреть в окна
- Молодоженам посещать родительский дом
- Ссориться и повышать голос
- Носить одежду темных тонов
- Начинать новые дела
- Одалживать деньги или хлеб
- Оставлять на столе грязную посуду
С днем Ивана Лествичника связаны и народные приметы о погоде:
- Яркое солнце предвещает теплое и урожайное лето
- Дождь сулит хороший урожай грибов и ягод
- Крик кукушки — к большим переменам в жизни
- Сильный ветер говорит о неспокойном годе
- Цветение черешни указывает на подходящее время для посева свеклы и кукурузы
- Раннее цветение одуванчиков предвещает позднее и короткое лето
- Появление листьев на березе раньше, чем на ольхе, предупреждает о засухе
- Активный лет пчел свидетельствует о теплой и даже жаркой весне
Международные праздники 12 апреля 2025
Международный день авиации и космонавтики
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Этот день символизирует триумф науки и человеческого духа, а также отдает дань уважения всем, кто работает в космической отрасли.
Праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Международный статус он получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации. С 2011 года дата также носит название Международный день полета человека в космос (International Day of Human Space Flight) — соответствующая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе России.
Значение этого праздника связано с историческим событием 12 апреля 1961 года, когда советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил первый в истории орбитальный облет Земли. Полет продолжался всего 108 минут, но стал мощным прорывом в освоении космического пространства. Имя Гагарина стало известно во всем мире, а сам он был удостоен звания Героя Советского Союза.
В День космонавтики в разных странах проводятся всевозможные мероприятия: выставки, конференции, научно-просветительские лекции, показы фильмов о космосе. В России особенно торжественно этот день отмечается в Музее космонавтики, образовательных учреждениях и планетариях. С 2001 года по инициативе американского Консультативного совета представителей космического поколения 12 апреля во многих странах проводится акция «Юрьева ночь» (Yuri's Night), посвященная двум событиям: первому полету человека в космос и первому пилотируемому полету по программе «Спейс шаттл» (12 апреля 1981 года).
Международный день хомяка
Ежегодно 12 апреля отмечается еще один необычный праздник — Всемирный день хомяка (World Hamster Day). Дата проведения приурочена к событию 1930 года, когда зоолог и профессор Еврейского университета в Иерусалиме Израэль Ахарони во время экспедиции отловил в сирийских полях 13 грызунов. Хотя изначально они предназначались для научных экспериментов, именно это событие считается началом «одомашнивания» хомяков.
Сегодня эти милые грызуны стали одними из самых популярных домашних питомцев. Их относительно просто содержать, они не требуют много места и вызывают восторг у детей. Хомяки относятся к подсемейству грызунов семейства хомяковых, которое включает 19 видов. Наиболее распространенными домашними хомяками являются золотой (сирийский), хомячок Кэмпбелла, джунгарский и хомячок Роборовского.
В день празднования любители хомячков делятся фотографиями своих питомцев, преподносят им особые подарки или лакомства. Праздник также служит напоминанием о том, что питомец — это большая ответственность, а не просто игрушка или развлечение.
Владельцам хомяков важно помнить о правильном уходе за своими питомцами: создавать комфортные условия в просторной клетке, ставить ее в уединенное место (так как хомяки пугливы и любят жить поодиночке), регулярно чистить их жилище и обеспечивать полноценное питание.
Всемирный день хомяка — это не только праздник любителей этих животных. Но и повод рассказать о них больше, поделиться опытом содержания и напомнить, что любое животное заслуживает заботы и уважения.
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