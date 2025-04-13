Умер первый свердловский генерал милиции Юрченко

14 апреля 2025 в 11:31 Размер текста - 17 +

Виталию Юрченко было 85 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В больнице умер первый свердловский генерал милиции Виталий Юрченко. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье офицера. «Виталия Григорьевича не стало 2 апреля. Скончался из-за болезни. Он не был пафосным, был интересным мужиком», — поделился собеседник агентства. Юрченко родился 5 ноября 1939 года в селе Ялосоветка (Черкасской области). С 1959 по 1961 год работал оперуполномоченным уголовного розыска отдела милиции Невьянского горисполкома Свердловской области. Затем два года трудился следователем УООП Свердлоблисполкома по Октябрьскому району Свердловска. В 1980-м Юрченко стал замначальника УВД Свердловского горисполкома. А через год добился повышения, возглавив управление уголовного розыска свердловского УВД. С 1985 по 1990 занимал должность руководителя УВД Калининского облисполкома. Примечательно, что тогда же он подписал приказ о приеме на службу Александра Мешкова, который сейчас возглавляет свердловскую полицию. Юрченко вернулся на Урал в апреле 1990-го. Через пять лет он вышел в отставку по состоянию здоровья. Юрченко похоронили на Широкореченском кладбище Екатеринбурга с почестями, сообщили в передаче «Патрульный участок», которую ведет пресс-служба свердловского ГУ МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В больнице умер первый свердловский генерал милиции Виталий Юрченко. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье офицера. «Виталия Григорьевича не стало 2 апреля. Скончался из-за болезни. Он не был пафосным, был интересным мужиком», — поделился собеседник агентства. Юрченко родился 5 ноября 1939 года в селе Ялосоветка (Черкасской области). С 1959 по 1961 год работал оперуполномоченным уголовного розыска отдела милиции Невьянского горисполкома Свердловской области. Затем два года трудился следователем УООП Свердлоблисполкома по Октябрьскому району Свердловска. В 1980-м Юрченко стал замначальника УВД Свердловского горисполкома. А через год добился повышения, возглавив управление уголовного розыска свердловского УВД. С 1985 по 1990 занимал должность руководителя УВД Калининского облисполкома. Примечательно, что тогда же он подписал приказ о приеме на службу Александра Мешкова, который сейчас возглавляет свердловскую полицию. Юрченко вернулся на Урал в апреле 1990-го. Через пять лет он вышел в отставку по состоянию здоровья. Юрченко похоронили на Широкореченском кладбище Екатеринбурга с почестями, сообщили в передаче «Патрульный участок», которую ведет пресс-служба свердловского ГУ МВД.