13 апреля 2025

Умер первый свердловский генерал милиции Юрченко

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Владимиром Воротниковым. Екатеринбург , награды, полиция, прощание, генерал лейтенант
Виталию Юрченко было 85 лет Фото:

В больнице умер первый свердловский генерал милиции Виталий Юрченко. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье офицера.

«Виталия Григорьевича не стало 2 апреля. Скончался из-за болезни. Он не был пафосным, был интересным мужиком», — поделился собеседник агентства.

Юрченко родился 5 ноября 1939 года в селе Ялосоветка (Черкасской области). С 1959 по 1961 год работал оперуполномоченным уголовного розыска отдела милиции Невьянского горисполкома Свердловской области. Затем два года трудился следователем УООП Свердлоблисполкома по Октябрьскому району Свердловска.

В 1980-м Юрченко стал замначальника УВД Свердловского горисполкома. А через год добился повышения, возглавив управление уголовного розыска свердловского УВД. С 1985 по 1990 занимал должность руководителя УВД Калининского облисполкома. Примечательно, что тогда же он подписал приказ о приеме на службу Александра Мешкова, который сейчас возглавляет свердловскую полицию.

Юрченко вернулся на Урал в апреле 1990-го. Через пять лет он вышел в отставку по состоянию здоровья. Юрченко похоронили на Широкореченском кладбище Екатеринбурга с почестями, сообщили в передаче «Патрульный участок», которую ведет пресс-служба свердловского ГУ МВД.

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В больнице умер первый свердловский генерал милиции Виталий Юрченко. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье офицера. «Виталия Григорьевича не стало 2 апреля. Скончался из-за болезни. Он не был пафосным, был интересным мужиком», — поделился собеседник агентства. Юрченко родился 5 ноября 1939 года в селе Ялосоветка (Черкасской области). С 1959 по 1961 год работал оперуполномоченным уголовного розыска отдела милиции Невьянского горисполкома Свердловской области. Затем два года трудился следователем УООП Свердлоблисполкома по Октябрьскому району Свердловска. В 1980-м Юрченко стал замначальника УВД Свердловского горисполкома. А через год добился повышения, возглавив управление уголовного розыска свердловского УВД. С 1985 по 1990 занимал должность руководителя УВД Калининского облисполкома. Примечательно, что тогда же он подписал приказ о приеме на службу Александра Мешкова, который сейчас возглавляет свердловскую полицию. Юрченко вернулся на Урал в апреле 1990-го. Через пять лет он вышел в отставку по состоянию здоровья. Юрченко похоронили на Широкореченском кладбище Екатеринбурга с почестями, сообщили в передаче «Патрульный участок», которую ведет пресс-служба свердловского ГУ МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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